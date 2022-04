Cómo compartir una publicación de Instagram rápidamente con solo un toque

Vamos a explicarte cómo compartir de la manera más rápida y sencilla posible cualquier publicación de Instagram, un nuevo método que acaba de ser implementado por la red social. Este método te servirá para compartir una publicación con tus amigos más frecuentes, esos con los que más contenido compartes o con los que más interactúas, con un solo gesto del dedo.

Si no sueles compartir muchas cosas en Instagram, realmente no te importará demasiado tener que pulsar un botón, que se abra un menú con tus contactos, y que tengas que seleccionar el que quieras y pulsar en Enviar. Realmente no es un proceso muy largo, pero con el nuevo todo se hace con un único gesto, y tendrás cuatro contactos con los que más interactúes para elegir.

Compartir una publicación con un solo toque

Lo primero que tienes que hacer es ir a Instagram y buscar la publicación que quieres compartir. Puede ser tuya o de cualquier otra persona, y cualquier tipo de publicación. Cuando lo hayas, mantén el dedo pulsado sobre el botón de compartir que hay en esa publicación. No le des un toque, simplemente mantén el dedo pulsado.

Cuando mantengas el dedo pulsado sobre el botón de compartir, verás que aparece un pequeño menú flotante en el que te aparecerán los cuatro contactos con los que más suelas interactuar con tu cuenta de Instagram.

Lo que tienes que hacer es simplemente deslizar el dedo hacia uno de esos contactos. Por lo tanto, solo es un gesto, mantener el dedo presionado en el botón y deslizarlo enseguida hacia el contacto que quieras. Cuando levantes el dedo, la publicación se compartirá con el contacto que hubieras elegido.

Recuerda que esto lo vas a poder hacer con cualquier tipo de contenido. También lo puedes hacer con los reels cuando estés navegando pro ellos. El botón de compartir está en otro lado de la pantalla, pero la función es la misma.