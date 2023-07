Cómo borrar tu cuenta de Threads sin borrar la cuenta de Instagram

Vamos a explicarte cómo borrar tu cuenta de Threads de manera que no pierdas tu cuenta de Instagram. Una de las malas noticias que nos ha dejado el lanzamiento de esta red social es que parece que no se puede borrar tu cuenta de Threads sin borrar la de Instagram, aunque hay un método para hacerlo.

Tienes que entender que Threads no es exactamente una red social independiente, sino que está vinculada a Instagram. Funciona más como un complemento que como una red independiente, y por eso borrar la cuenta lo hace de ambos lados. Pero como una especie de complemento, también puedes simplemente desactivarlo para que tu feed deje de ser accesible, pero no pierdas Instagram.

Cómo desactivar tu cuenta de Threads

Lo primero que tienes que hacer es entrar en tu perfil de Threads. Una vez dentro, pulsa en el botón de menú, que aparece arriba a la derecha con el icono de dos rayas horizontales.

Esto te llevará al menú de Configuración. Dentro de él, tienes que pulsar en el apartado de Cuenta, que te aparecerá en la lista de opciones.

Esto te llevará a un menú en el que tienes todas las opciones relacionadas con tu cuenta y tu perfil. Aquí, tienes que pulsar en la opción de Desactivar perfil, que te aparecerá en segundo lugar.

Irás a una pantalla de confirmación, donde solo tienes que pulsar en el botón de Desactivar perfil. Esto no borra definitivamente tu cuenta, pero hará que tu perfil de Threads desaparezca y nadie pueda leer tus hilos, tus respuestas ni tus Me Gusta. Es como si no tuvieras perfil de Threads, aunque cuando quieras lo podrás reactivar iniciando sesión en la app.

