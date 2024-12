Apple Music Replay 2024: cómo ver tus estadísticas de escucha en el Wrapped del servicio de streaming de Apple

Vamos a decirte cómo ver el Apple Music Replay 2024, la compilación de estadísticas anuales de Apple Music. Como es habitual a finales del año, todos los servicios de streaming lanzan unas visualizaciones con las estadísticas de lo que más has escuchado, y el servicio de streaming de Apple acaba de hacerlo.

Estas estadísticas forman parte de Apple Music Replay, la web que te ofrece estadísticas mensuales de lo que escuchas en Apple Music, y que ahora acaba de liberar el resumen anual. Te vamos a decir cómo acceder a estas estadísticas y lo que aparece en ellas.

Consigue tu Apple Music Replay de 2024

Para acceder a las estadísticas de 2024 en Apple Music Replay, tienes que pulsar en el widget de Replay en Apple Music que te aparecerá en la app de streaming. También puedes hacerlo desde la web de music.apple.com/es/replay, que te lleva a la página de estadísticas.

Una vez en la página de Apple Music Replay, tienes que pulsar en la pestaña de 2024 para ver las estadísticas generales del año. Aquí, pulsa en Reproducir reel de destacados para empezar a ver las estadísticas.

Esto iniciará el paso de diapositivas, en la que en primer lugar vas a ver el total de minutos de música escuchados durante el año. También te dirá de cuánto ha sido tu racha máxima de días seguidos escuchando música.

Cada diapositiva tendrá un botón de compartir, que te permitirá compartir la imagen de las estadísticas o el vídeo que has visto en la visualización. Podrás guardar la imagen o vídeo en el móvil, compartirlo por mensajería o subirlo a tus rede sociales.

En la siguiente animación verás el total de artistas que has escuchado en 2024, así como el artista que más has escuchado junto al total de minutos durante los que lo has hecho.

A continuación, verás cuáles son los artistas que más has escuchado en cada mes del año.

Ahora vas a tener una serie de varias diapositivas donde verás si eres oyente destacado de algún artista concreto. Podrás ver tanto esos en los que estás en el Top 500 de oyentes como en los que estás en el Top 1.000.

En la siguiente animación se te va a decir el número total de canciones que has escuchado durante todo 2024. Tras terminar, tendrás el dato de la canción que más has escuchado en este año.

En las siguientes dos diapositivas sabrás el álbum y el género musical que más has estado escuchando durante 2024. En el caso del álbum, también se te dirá el total de discos que has escuchado.

Y la última diapositiva será un resumen de los datos destacados, en los que se te van a decir el álbum, la canción y el artista más escuchados del año. También se te dirá el total de minutos que has escuchado.

Como siempre, Apple Music te dirá que tienes una lista de reproducción que va actualizando a lo largo del año y en la que aparecen las canciones que más has escuchado. Esta lista empieza a aparecer en febrero o marzo, y luego cada domingo se actualiza con la actualización de las canciones más escuchadas.

Tampoco debes olvidar que fuera de las visualizaciones tienes más estadísticas en la página de Replay. Aquí podrás saber los siguientes datos:

Los artistas más escuchados

Canciones más escuchadas

Álbumes más escuchados

Géneros musicales más escuchadas

Top artistas, canciones y álbumes por mes

Playlists y emisoras que más has escuchado

Logros

Comparación de datos con el año pasado

Acceso a la playlist.

En Xataka Basics | 53 herramientas y apps de terceros para exprimir Spotify al máximo con estadísticas, playlists y nuevas funciones