Amigo invisible con ChatGPT o Bing Chat: cómo hacer el sorteo con inteligencia artificial

Vamos a explicarte cómo realizar el sorteo del amigo invisible utilizando ChatGPT o Bing Chat, de manera que la inteligencia artificial puedas ayudarte con el sorteo. Se trata de un método que tiene algunos puntos negativos y otros positivos, y aunque no es la mejor manera de hacer el amigo invisible en 2023, sí que puede ser una opción.

Vamos a empezar explicándote las ventajas y las desventajas de usar este método para realizar el sorteo. Y después, pasaremos a explicarte la manera en la que puedes hacerlo y el prompt que puedes utilizar.

Pros y contras del amigo invisible con ChatGPT

El gran punto negativo de sortear el amigo invisible con inteligencia artificial es que siempre habrá una persona que sepa TODOS los resultados, ya que alguien tiene que encargarse de escribir el prompt y ver qué emparejamientos ha hecho ChatGPT o BingChat.

Por lo tanto, este método elimina del todo el factor sorpresa. Además, siempre pueden quedar dudas de si ha sido totalmente aleatorio o si esta persona ha forzado algún resultado a la hora de escribir a mano el prompt. Porque al escribir el comando, puedes añadir excepciones o forzar un emparejamiento.

La parte positiva es la privacidad. Al hacer el amigo invisible de esta manera, no vas a tener que entregar datos como tu nombre o tu correo electrónico a ninguna página web, y esta no podrá revenderlos ni enviarte publicidad. Esto no quiere decir que las webs vayan a hacer esto, pero siempre puede haber alguna que lo haga.

Evidentemente, al hacer esto habrá datos que tendrá que saber luego la persona que organice el sorteo para decir los resultados. Por ejemplo, tendrás que darle un teléfono o correo electrónico a esta persona para que a cada uno le diga a quién debe realizarle el regalo.

Sortea el amigo invisible con ChatGPT y Bing Chat

Para hacer el sorteo del amigo invisible con inteligencia artificial, tendrás que crear un prompt un poco largo en el que le expliques todo lo que quieras hacer. En este prompt, tendrás que añadir los nombres de los participantes, y mencionar que es para el amigo invisible.

Cuando menciones que es para el amigo invisible, entonces la IA analizará las reglas del sorteo para poder hacerlo con los nombres que le des. Aquí, también puedes mencionar excepciones que quieras añadir al juego. Por ejemplo, puedes decirle quién no quieres que le toque a qué persona.

El prompt que nosotros hemos utilizado es el siguiente:

Quiero organizar un juego del Amigo Invisible. Los participantes son:

- María

- Carlos

- Javier

- Inés

- Loki

Loki no puede tocarle a María, e Inés no puede tocarle a Javier. Teniendo en cuenta estas excepciones, organiza el sorteo de Amigo invisible

Aquí, solo tienes que saber que puedes hacerlo igual tanto en ChatGPT como en Bing Chat, ya que ambos utilizan la misma tecnología. Sin embargo, la estructura de la respuesta será distinta, o sea que puedes quedarte con el que más te guste. A nosotros, ChatGPT nos ha dado antes de responder un resumen de las reglas configuradas, perfecto para comprobar que todo está bien.