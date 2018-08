Así es volar un X-Wing: probamos el mini dron para los fans de Star Wars

Pilotar un X-Wing ha sido para muchos de nosotros nuestra la ilusión de pequeños . Lamentablemente no hemos logrado llevarla a cabo pero ahora al menos sí que prodemos desquitarnos con este dron de Propel.

Con tres versiones disponibles, nosotros hemos probado el T-65 X-Wing, un drone de juguete, sin cámara pero con un par de extras que a los más fans de la saga Star Wars creemos que les va a gustar mucho. Así que veamos qué ofrece este dron de Star Wars y cómo es la experiencia de vuelo.

Características técnicas

Características X-Wing Control Mando con conexión Bluetooth (4 pilas AA) Drone Tres modelos disponibles: Speeder Bike, TIE Fieghter y X-Wing Contenido Dron, mando, juego de hélices, 3 baterías, cargador, cable USB, herramienta multiusos y base coleccionista Batería Litio con capacidad para vuelos de 7–10 minutos Tiempo de carga 40 minutos aproximados para 100% Precio PVP Oficial 149$, en Amazon 79€

Además de ser un dron de juguete es un producto que gustará a coleccionistas fans de la saga Star Wars

Los drones de Star Wars de Propel son ante todo un producto de coleccionista. Con unos acabados realmente buenos, estos drones no dejan de ser un juguete pero incluyen pequeños detalles que hacen que estén por encima de otros productos similares. Disponible en tres versiones, Speeder Bike, TIE Fieghter y X-Wing, nosotros hemos podido probar este último que en su versión coleccionista llega con una caja de luz y sonido.

Un drone con todo lujo de detalles

Los drones de Star Wars lanzados por Propel son pequeñas piezas para coleccionistas. El nivel de detalle hacen que resulten productos muy atractivos para todo fan de la saga.

Los detalles de la réplica están a un gran nivel

En este T-65 X-Wing probado incluye detalles de la nave a un gran nivel. Si observamos de cerca veremos cómo resulta ser una réplica muy buena de la popular nave, especialmente por el pintado a mano. No es la replica pobre en acabados que, más allá del nombre y forma, conserva pocas similitudes con la original.

Valorándola como dron de juguete que es lo primero que llama la atención es que las hélices están en la parte inferior. Esto es bueno a nivel estético pero puede suponer un pequeño contratiempo de cara a despegar, por ejemplo, desde el suelo de un parque, césped, etc… Pero bueno, se puede solucionar fácilmente si se requiere.

Con un juego de hélices por duplicado y una coraza protectora, está preparado para su uso habitual

Para evitar daños, incluye una coraza que reduce tanto el daño que puedan realizar si impactan contra un objeto o el que podría sufrir el dron frente a una caída desde el aire.

Por lo demás, tenemos que la batería se coloca en la parte superior y queda bien integrada en el propio diseño de la cabina. Sin pequeñas pero la autonomía de vuelo es de entre 6 y 10 minutos según las condiciones y tipo de vuelo. Y se cargan al 100% en aproximadamente unos 40 minutos. Pero si algo llama la atención es su emisor y receptores IR. Gracias a ellos podremos recrear batallas con otros drones.

A los cazas, así es la experiencia de vuelo

Con conexión bluetooth y un radio de acción de 30m, más que suficiente para el tipo de producto que es, la experiencia de vuelo con este T-65 X-Wing es francamente buena. Requiere práctica, como cualquier otro dron, pero si hay espacio de vuelo suficiente y, en el caso de estar en exteriores, no hay viento excesivo la verdad es que el vuelo es estable.

Salvando las limitaciones de peso y potencia de motores, el vuelo es preciso y con práctica resulta divertido

No mantiene la posición de forma precisa como si logran drones de mayor envergadura, algo lógico por otra parte, pero gracias a poder seleccionar hasta tres velocidades de vuelo tanto pilotos novatos como expertos pueden disfrutar de él.

Sí hay que acostumbrarse al mando. Las palancas las hemos notado demasiado suaves, eso hace cueste adaptarse un poco y no tengamos el nivel de precisión que gustaría. Pero es cuestión de práctica. Si ya has pilotado drones te será más sencillo.

Como detalle extra del mando, este emite música y efectos de sonido basados en la saga. Cuando lo encendemos oímos el sonido de un sable láser, luego el tema principal de la banda sonora… en total siete pistas de audio diferentes que nos ambientarán aún más.

Banda sonora del X-Wing:

Los efectos de sonido y música que reproduce el mando son el complemento ideal para una experiencia más inmersiva

En el mando también encontramos un soporte para colocar el smartphone y utilizar de forma conjunta la aplicación móvil. Con dicha aplicación recibiremos un entrenamiento con el que desarrollar y mejorar nuestras habilidades de vuelo. Una idea que resulta efectiva ya que la simulación del vuelo real del dron es bastante acertada. Y también un conector de auriculares para disfrutar de la música y efectos de forma más inmersiva.

No obstante la gran sorpresa de esta serie de drones es su modo batalla. Gracias a ese emisor y receptores IR (uso de la tecnología LiFi) se pueden recrear batallas junto a otros drones. El cual admitimos que nos hemos quedado con las ganas de probar pero os explicamos cómo funcionaría.

El rango de acción para estos emisores y receptor es de 2-3m. Eso significa que apuntando a otra nave dentro de ese rango las probabilidades de impacto serán altas. Pero ¿cómo disparamos? Pues muy fácil: el mando incluye varios gatillos. Uno de ellos es el que se usa para disparar y el resto para piruetas u otras acciones.

El modo batalla es el extra ideal para disfrutar más de este producto

Con opción de competir contra hasta 12 jugadores, para derribar o que nos derriben tendremos que sufrir tres impactos. ¿Cómo sabemos que hemos dado o nos han dado? Pues bien, con cada impacto el dron y el mando nos alertan del siguiente modo.

Primer impacto, la nave mantiene su trayectoria pero se balancea dos veces de un lado a otro. El mando vibra tres segundos y reproduce un efecto de sonido. Luego, en el indicador LED del propio mando veremos como parpadean los tres para finalmente quedar sólo dos encendidos.

Segundo impacto, aquí el movimiento será más brusco. Nuevamente los tres leds parpadean y sólo quedará uno encendido.

Tercer impacto, cuando se alcanza la nave activa el modo de aterrizaje automático trazando una espiral descendente.

Una vez “cae” la nave podremos volver a iniciar el vuelo pasados unos segundos. Lástima no haber podido probarlo pero pinta muy divertido y una forma de darle valor a un producto. Eso sí, requiere un espacio adecuado para volar el dron, amplio y libre de obstáculos o al menos con los que queramos introducir nosotros si queremos un extra de dificultad.

La opinión de Xataka

Este dron de Star Wars es una mezcla entre figura de coleccionista y juguete. Como dron resulta divertido, hace falta práctica y destreza volarlo pero se puede lograr y en espacios amplios acaba resultando muy divertido.

Con un precio actual más reducido, los fans de la saga creemos que encontrarán un producto tan atractivo como divertido

Como producto de coleccionista creemos que también gustará a la gran mayoría. Los detalles, acabados y esa caja donde colocarlo, que se ilumina y a la vez emite música hacen que sea atractivo. Un producto para los más fans de la saga. Pero si no eres tan fan no deja de ser otro dron de juguete más con el que para sacarle el máximo partido y disfrutar del modo batalla necesitarás otro más como mínimo. Y ahora se pueden encontrar a buen precio pero si no es así, su precio de venta oficial puede ser demasiado alto para lo que ofrece.

