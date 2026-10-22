Lo que ha sucedido con PHP nos avisa: tenemos un problema grave con el software antiguo que sostiene internet

La infraestructura que sostiene internet está envejeciendo. Es natural que sea así, pero lo que hace apenas tres años no habríamos podido anticipar es que la llegada de los modelos de inteligencia artificial (IA) de frontera iba a acelerar drásticamente su envejecimiento. Tenemos un problema. Lo que ha sucedido con el lenguaje de programación PHP demuestra que la seguridad de internet nos exige mantener y revisar tecnologías que llevan décadas en funcionamiento, y que hoy pueden ser más vulnerables que nunca.

La IA nos está ayudando a encontrar vulnerabilidades que habían pasado inadvertidas durante años, pero identificarlas no es suficiente; también es imprescindible corregirlas, y hacerlo en una infraestructura tan grande y heterogénea como es internet no es fácil. Lo que acaba de pasar con PHP puede ayudarnos a entender con precisión a qué nos enfrentamos. Este lenguaje fue concebido para desarrollar aplicaciones web, y es importante porque tiene un rol central en el ecosistema de aplicaciones y servicios que lo utilizan como parte de su infraestructura.

Que un sistema funcione correctamente durante muchos años no nos garantiza que no tenga defectos y que sea seguro. Los programadores que escriben su código a menudo se ven obligados a preservar la compatibilidad con las aplicaciones, las bibliotecas, y también con aquellas extensiones que dependen de su comportamiento. Corregir un fallo en un componente del código con frecuencia obliga a modificar otras partes del código, lo que puede desencadenar errores en aplicaciones que llevan mucho tiempo funcionando. Es un escenario complicado, es verdad, pero ahora tenemos una herramienta esencial para resolver este problema: la IA.

El mantenimiento del software antiguo es un problema estructural

Una de las vulnerabilidades de PHP que han desencadenado esta crisis no es nueva. La fundación que sostiene este lenguaje de programación, conocida como PHP Foundation, la identificó en 2024 durante una de sus revisiones de seguridad, pero en aquel momento los ingenieros que dieron con ella no encontraron ninguna vía de explotación conocida. Además, corregirla era difícil, lo que contribuyó a que la solución se retrasase. Ahora sabemos que no dar a un problema como este la importancia que merece es un error, sobre todo si afecta a un componente esencial de internet.

Esta complejidad ha provocado que la infraestructura digital que tenemos actualmente trabaje sobre componentes obsoletos

El mantenimiento del software antiguo es un problema estructural que no afecta solo a internet; también se enfrentan a él empresas de todo tipo. La mayor dificultad que plantea este escenario es que con frecuencia para actualizar una tecnología no basta con instalar una versión nueva; en muchas organizaciones las aplicaciones dependen de versiones concretas de un lenguaje, de bibliotecas que ya no reciben mantenimiento o de sistemas operativos que no se pueden sustituir sin realizar cambios importantes.

Esta complejidad ha provocado que la infraestructura digital que tenemos actualmente trabaje sobre componentes obsoletos, y la crisis de PHP ha puesto sobre la mesa la necesidad de reemplazarlos. La IA está ejerciendo un papel fundamental en la identificación de vulnerabilidades, pero también es un recurso muy valioso al que es posible recurrir para subsanarlas. De hecho, Google Cloud ha descrito cómo sus ingenieros han usado modelos de IA para localizar y validar fallos de PHP, desarrollar pruebas de explotación y comprobar las correcciones.

La mayor fortaleza de la IA en este contexto es que permite revisar grandes cantidades de código y detectar patrones difíciles de identificar mediante revisiones convencionales. Además, puede ayudar a los ingenieros a detectar fallos antes de que sean explotados, aunque la capacidad de encontrar vulnerabilidades no garantiza que puedan corregirse inmediatamente. En cualquier caso, el papel del ser humano en este escenario continúa siendo muy importante debido a que la revisión y la corrección de las vulnerabilidades siguen requiriendo recursos humanos, aunque nuestra capacidad de respuesta puede convertirse en un cuello de botella.

Imagen | Sergei Starostin

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