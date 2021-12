Ultima las compras de Navidad con AliExpress: nueve productos para regalar y códigos de cupón para conseguirlos más baratos

No faltas muchos días para que llegue la Navidad y lo que eso significa: regreso a casa, reuniones con amigos y familia, y regalos. Si todavía no los has comprado o te falta alguno por hacer, en AliExpress te ofrecen una nueva oportunidad con su campaña de grandes marcas "Super Brand Day" y hasta 50% de descuento usando cupones.

Cupones para regalos de AliExpress

Si eres un usuario que nunca ha comprado en AliExpress, con los siguientes códigos promocionales puedes ahorrar unos euros en los productos en los que estés interesado:

ESNEW5 : cinco euros de descuento por 10 euros de compra mínima.

: cinco euros de descuento por 10 euros de compra mínima. ESNEW7 : siete euros de descuento por 15 euros de compra mínima.

: siete euros de descuento por 15 euros de compra mínima. ESNEW8: ocho euros de descuento por 20 euros de compra mínima.

Robot aspirador Create Netbot S18

Mantén la casa limpia automáticamente con el robot aspirador y friegasuelos Netbot S18 (107,21 euros con el cupón "CREATE13"). Es capaz de purificar el aire con su filtro HEPA y su potencia de hasta 1800pA le permiten aspirar hasta el pelo de los animales. Es compatible con asistentes de voz Alexa y Google Assistant.

CREATE - NETBOT S18, Robot aspirador limpiador de suelo, 1800 Pa, mapeo & APP, Compatible con Alexa, Google Home, WiFI PVP en AliExpress por 107,21€

Robot aspirador Roborock S5 Max

Continuamos con otra propuesta de robot inteligente, el Roborock S5 Max (204,99 euros con el cupón SBD80), un modelo con batería de larga duración de 5.200 mAh que puede limpiar 290 metros cuadrados, diseño ultrafino, tanque de agua eléctrico de 290 ml, conexión Wi-Fi para conectarse al smartphone y ruta de planificación "inteligente".

Roborock S5 Max Robot Aspirador, Automático, Inteligente, Planificado, Esterilizador de Polvo, Mopa de Limpieza, Mihome APP, WIFI Control PVP en AliExpress por 204,99€

Tocadiscos con diseño retro y Bluetooth de Create

Reproduce tus vinilos con este tocadiscos de diseño retro por con modernas funciones de Create (48,95 euros). Cuenta con conectividad Bluetooth, USB y lector de tarjetas SD/microSD que también reproduce y graba MP3. Dispone de altavoces integrados de 6W y es adecuado para vinilos de 7, 10 y 12 pulgadas.

CREATE - Tocadiscos Retro con Bluetooth, USB, SD, MicroSD y Mp3 PVP en AliExpress por 48,95€

Afeitadora eléctrica para hombre Braun Series 6

Aféitate con precisión con la afeitadora Braun Series 6 60 (96,94 euros con el cupón "BRAUN14"). Este modelo es suave con la piel, tiene autonomía de hasta 50 minutos (carga rápida de cinco minutos) y funciona tanto en seco como en mojado, por lo que se puede usar con espuma, gel y en la ducha.

Braun Series 6 60-B1200s, Afeitadora electrica para hombre, Maquina afeitar hombre, Láminas SensoFoil, Wet & Dry, Autonomía hasta 50 min, Carga Rápida, Maquinas de afeitar electricas hombre PVP en AliExpress por 96,94€

Depiladora eléctrica para mujer Braun Silk-épil 9

Continuamos la selección de posibles regalos con la depiladora eléctrica para mujer Braun Silk-épil 9 (96,25 euros con el cupón BRAUN14), con un cabezal un 40% más ancho que anteriores modelos y con la tecnología SensoSmart, la cual guía durante la depilación para que se consiga eliminar más vello en una sola pasada. Funciona tanto en húmedo y seco, por lo que se puede usar en la bañera o ducha para una depilación delicada.

Braun Silk-épil 9 870 Wet & Dry, Depiladora Eléctrica Mujer, SensoSmart, Cabezal Extra Ancho, Tecnología Microgrip, Hasta 50 Min, Depiladoras mujer PVP en AliExpress por 96,25€

Juego de mesa Jenga

El popular juego de mesa con bloques de madera (11 euros). Recomendado para mayores de seis años, cuenta con 54 bloques de madera y soporte de montaje con instrucciones. ¿Quién será el que derrumbe la torre?

Hasbro Gaming Jenga, Juego de mesa, Juego de estrategia, Juego en familia, 6 AÑOS+, Envío gratis, Hasbro Original PVP en AliExpress por 11,00€

Juego de mesa Monopoly clásico

El clásico juego de mesa de las operaciones inmobiliarias (17,55 euros usando el código "HASBRO4") no puede faltar para cualquier amante de este tipo de entretenimiento. Construye casas y hoteles en las propiedades en este título recomendado para mayores de ocho años.

Monopoly Clásico - Juego de mesa - 8 AÑOS+ - Envío gratis - Hasbro Original PVP en AliExpress por 17,55€

Juego de mesa ¿Quién es Quién?

Otro juego de mesa bastante conocido en el que se pone a prueba las aptitudes de los usuarios para adivinar personajes se puede adquirir por 16,03 euros. Está pensado para dos jugadores, por lo que viene con dos tableros de juego, 48 tarjetas de personajes, 24 tarjetas de personaje misterioso y marcadores.

¿Quién es Quién? - Juego de mesa - Hasbro Gaming - 6 AÑOS+ - Envío gratis - Hasbro Original PVP en AliExpress por 16,03€

Palomitera de Create

Disfruta de las películas y series con palomitas usando esta palomitera de estilo retro (23,2 euros). En solo tres minutos puedes obtener palomitas de maíz recién hechas sin necesidad de usar grasas o aceites. Cada tanda da para unos 80 gramos.

Máquina para palomitas de Create PVP en AliExpress por 23,2€

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.