Ya tengo el regalo perfecto del amigo invisible para alguien que disfruta viendo series y películas

Cada vez me resulta más difícil acertar con el regalo del amigo invisible sin gastarme más de la cuenta. Este año, el presupuesto que tenía era de 100 euros y he conseguido incluso que me sobre dinero. Me tocó un amante del cine y las series y he elegido esta barra de sonido Hisense HS205G, que está rebajada a 69 euros.

Una barra de sonido barata pero con buena relación calidad-precio

Esta Hisense HS205G es una barra de sonido muy económica, pero esto no significa que renuncia a presentar buenas prestaciones. Ofrece una potencia de 120 W con una frecuencia de respuesta de 40Hz-20KHz y sonido en calidad Dolby Atmos y DTS:X.

Además, para el precio que tiene, cuenta con múltiples opciones de conectividad, como HDMI ARC (viene con cable incluido), Bluetooth 5.0, entrada óptica axilar y puerto USB, para reproducir tu música favorita desde un disco duro o pendrive.

Viene con un mando a distancia propio, que ofrece encendido y/o apagado automático (junto con el del televisor) y podrás conectarle otros dispositivos como tu móvil o la tablet para escuchar tus playlists. Por último, destacar que si quieres regalarla como regalo de Reyes, aún llega a tiempo.

