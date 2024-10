Tengo dos gatas en casa y si no fuera por una Dyson, mi casa sería una jungla. Esta con un descuentazo es la que recomiendo

Tener mascotas en casa es genial, pero nos exige tener un mayor cuidado con el orden y la limpieza. En mi caso, dos gatas me obligan a estar limpiando el suelo para que el mismo no esté lleno de pelos. Me decidí por un aspirador vertical sin cables y fue una de las mejores decisiones que tomé. De entre todas las disponibles, elegí una Dyson y gracias a esta apenas me lleva tiempo aspirar toda la casa. Esta V11 es más moderna que la que tengo en casa y ahora mismo su precio es genial: sale por 429 euros.

El mejor aliado contra la suciedad que podemos tener

Esta aspiradora Dyson no es la más moderna que tiene la compañía, pero con esta oferta adquiere una relación calidad-precio que es complicado no recomendar. Si no fuera porque la que tengo en casa todavía funciona muy bien, sin duda me lanzaría por ella gracias al descuentazo de 170 euros que tiene ahora mismo.

La Dyson v11 nos va a venir genial si tenemos mascotas en casa como dije más arriba, aunque también si simplemente queremos algo genial para mantener la limpieza de casa. Dejando a un lado el hecho de no tener cables (que es algo realmente cómodo), se trata de un aspirador vertical con una muy buena potencia de succión que viene además con varios accesorios.

Uno de los puntos que más destaca de este modelo es que dispone de una pantalla LCD en la parte superior de lo más útil. Gracias a la misma podremos ver en tiempo real cuando tiempo de autonomía nos queda, así como cambiar entre los tres modos de succión que tiene: Eco, Auto y Boost.

Volviendo a la autonomía, lo cierto es que la Dyson V11 también cumple con nota. Es capaz de ofrecer hasta 60 minutos de limpieza sin necesidad de que la carguemos, más que de sobra para darle un repaso a casi cualquier vivienda. Además, durante todo este tiempo, el dispositivo no pierde ni un ápice de su potencia.

También te puede interesar

Bosch - Aspirador sin cable Athlet ProHygienic, Serie 6, hasta 60 minutos de autonomía, blanco, BCH86HYG2 Amazon — 209,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Cecotec Aspiradora sin Cable Escoba Vertical Conga Rockstar 7500 Astral Flex Animal. 3 en 1, 680W, 30 kPa, Autonomía 90mins, Cepillo Jaliscazo, 250 AW de Potencia, Tubo Flexible y Accesorio Animales Amazon — 179,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Dyson

En Xataka | Qué aspirador sin cable Dyson comprar: mejores recomendaciones en función del uso de los aspiradores verticales de su catálogo

En Xataka | Mejores aspiradores verticales sin cables: cuál comprar y siete aspiradores de escoba recomendados desde 139 euros