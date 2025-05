Tengo claro que de comprar hoy un ordenador portátil con Windows, elegiría éste con pantalla OLED y una buena tarjeta gráfica

Desde que compré un Mac mini M4 siento cierta predilección hacia los ordenadores de Apple siempre y cuando sea para trabajar. Pero no puedo negar que en el ecosistema compatible con Windows hay opciones que me siguen interesando. Y aunque hace poco más de un año me compré un portátil bastante bueno, hoy por hoy tengo claro que de comprar uno sería el Gigabyte Aero 14. Siempre y cuando aproveche que ha bajado de precio en Coolmod de 979,95 euros a 799,95 euros.

Gigabyte Aero 14 PVP en Coolmod — 799,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Un ordenador portátil con una excelente configuración

Me interesa el Gigabyte Aero 14 por su excelente configuración, pero sobre todo por su panel. Hablamos de un ordenador portátil que monta una excelente pantalla OLED de 14 pulgadas que ofrece tanto una resolución de 2,8K como compatibilidad con el formato HDR. Para trabajar está muy bien, pero también para ver contenido e incluso para videojuegos.

En cuanto a su configuración, nos encontramos ante un ordenador portátil que integra un procesador Intel Core i7-13620H junto con 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. No es una configuración nada desdeñable, sobre todo para el precio que tiene en Coolmod.

Además de todo ello, el portátil de Gigabyte viene con una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 4050. No es la más actual, pero sí que es ideal para jugar a prácticamente cualquier videojuego o para estudiar y trabajar. También viene con Windows 11 Home, que eso suele elevar el precio de los ordenadores, y soporta salida de vídeo 4K a tres pantallas.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Gigabyte

