Tener un reloj inteligente Wear OS no es caro: este Ticwatch a precio mínimo histórico cuesta poco más de 100 euros en oferta

Hay dos tipos de relojes "inteligentes": los que permiten instalar aplicaciones desde una tienda y los que no. Los modelos con Wear OS permiten ampliar sus posibilidad con nuevas apps de la Play Store, pero como punto negativo tienen el precio, que suelen ser más caros que los smartwatches "básicos". No obstante, con el Ticwatch E3 a 113,16 euros, precio mínimo histórico en Amazon, no hay que gastarse un dineral para disfrutar de una experiencia más completa.

Comprar reloj inteligente Ticwatch E3 al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 199,99 euros, se puede adquirir el smartwatch Ticwatch E3 con una gran rebaja de casi 90 euros que lo deja a su precio mínimo histórico en Amazon: 113,16 euros.

El Ticwatch E3 es un reloj "inteligente" con pantalla LCD de 1,3 pulgadas con cristal 2,5D y resolución 350 x 360 píxeles. No tiene tanta calidad como otras propuestas con OLED/AMOLED, pero por su ajustado precio no se le puede pedir mucho más.

Integra el procesador Snapdragon 4100 junto a 1 GB de memoria RAM para ejecutar el sistema operativo Wear OS, así como 8 GB de almacenamiento para aplicaciones, música sin conexión a Internet, etc. Su batería aguanta hasta 72 horas en modo inteligente (según la marca), o hasta 45 días en modo esencial/básico.

Con Bluetooth 5.0, WiFi y NFC para pagos móviles por Google Pay, tiene resistencia al agua (IP68), medición del ritmo cardíaco durante 24 horas, altavoz y micrófono para llamadas, GPS para registrar los entrenamientos, más de 20 modos deportivos profesionales (más de 100 modos deportivos en total).

