Siete videojuegos de Star Wars para Switch por 40 euros. Así es la nueva oferta de Amazon en este pack

Desde el estreno de 'Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza' en las salas de cine, hemos ido viendo llegar un gran surtido de videojuegos. Aunque los títulos más nuevos cuentan con algunas de las mejores mecánicas e historias, no podemos olvidarnos de los clásicos: bajo el título de 'Star Wars Heritage Pack', la desarrolladora Aspyr reunió siete videojuegos clásicos de la saga en un excelente pack que ahora ha vuelto a bajar de precio en Amazon en su versión para Nintendo Switch: se encuentra de oferta por 39,99 euros.

En Xtralife se encuentra por 39,95 euros (unos céntimos más barata). No obstante, con los gastos de envío se queda por encima del precio que tiene Amazon, por lo que si tienes Amazon Prime te puede salir más barato.

Siete videojuegos muy diferentes de Star Wars

Eso sí, cabe mencionar que, pese a que el videojuego viene con su carcasa y el cartucho, no todos los videojuegos vienen en él; para algunos es necesario descargarlos desde la eShop de Nintendo, su tienda digital. Con todo ello, esta es la lista de videojuegos que incluye 'Star Wars Heritage Pack':

' Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy '. Un videojuego bastante particular, y de los más populares dentro de los videojuegos clásicos, en el que recorremos el camino de un estudiante que deberá aprender el poder de la Fuerza.

'. Un videojuego bastante particular, y de los más populares dentro de los videojuegos clásicos, en el que recorremos el camino de un estudiante que deberá aprender el poder de la Fuerza. ' Star WarsJedi Knight II: Jedi Outcast '. Un título bastante interesante que, pese a que los años han pasado por él, ofrece una excelente jugabilidad en los combates.

'. Un título bastante interesante que, pese a que los años han pasado por él, ofrece una excelente jugabilidad en los combates. ' Star Wars Episode I Racer '. Un videojuego ideal para los amantes de las carreras de vainas de 'Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma'.

'. Un videojuego ideal para los amantes de las carreras de vainas de 'Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma'. ' Star Wars Republic Commando '. Un título del género shooter en el que nos adentramos en el escuadrón Delta, un comando de la República ubicado en la época de las Guerras Clon.

'. Un título del género shooter en el que nos adentramos en el escuadrón Delta, un comando de la República ubicado en la época de las Guerras Clon. ' Star Wars: The Force Unleashed '. Otro de los videojuegos clásicos más populares de la saga en la que recorremos la historia de un Sith al mando de Darth Vader.

'. Otro de los videojuegos clásicos más populares de la saga en la que recorremos la historia de un Sith al mando de Darth Vader. ' Star Wars: Knights of the Old Republic ' (digital). El considerado como uno de los mejores videojuegos de toda la saga que destaca, sobre todo, por su excelente narrativa y por la posibilidad de convertirnos en Jedi o Sith dependiendo de nuestras elecciones.

' (digital). El considerado como uno de los mejores videojuegos de toda la saga que destaca, sobre todo, por su excelente narrativa y por la posibilidad de convertirnos en Jedi o Sith dependiendo de nuestras elecciones. 'Star Wars: Knights of the Old Republic II' (digital). Un videojuego que pertenece a la saga de KOTOR que también destaca por su buena narrativa.

'Star Wars Heritage Pack' recopila un total de siete títulos clásicos de la saga creada por George Lucas. Algunos de los videojuegos han sido considerados como los mejores que se han lanzado hasta la fecha o los que más han aportado en este medio, como bien es el caso de 'Star Wars: Knights of the Old Republic' (KOTOR).

Imagen | Aspyr, Nintendo

