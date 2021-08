Siete impresoras baratas y de oferta para imprimir apuntes y trabajos con recomendaciones de compra

La facilidad de uso es importante . Las pantallas ofrecen una experiencia más intuitiva que nos permite visualizar paso a paso las operaciones que está ejecutando la impresora. Si además dispone de Wi-Fi, entonces no solo te olvidarás de la preocupación de si llega el cable o no, sino que también podrás enviar tareas desde dispositivos como tu móvil o tablet.

¡Tengo que entregar mañana el trabajo y no me queda tinta! Es domingo, es de noche y mañana tienes que entregar un trabajo. Lo has dejado para el último día y ahora no hay tinta: gracias a los servicios de suscripción como HP Instant Ink, EPSON Ready Ink, Brother All in Box o el Easy Ink Delivery de Canon lo evitarás, consulta su precio y qué ofrece cada uno. En algunos casos con la compra de tu impresora se incluye un periodo de prueba gratis.