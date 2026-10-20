Aldi vende, desde el sábado 31 de octubre, la solución definitiva y económica para borrar las manchas de sofás, tapicerías o el coche

Como cada semana, Aldi acaba de renovar su catálogo de ofertas y novedades, las cuales van llegando poco a poco a sus tiendas físicas. Y una de las más interesantes es la protagonizada por este limpiador de tapicerías Ambiano: disponible desde el sábado 31 de octubre a un precio de 69,99 euros.

En caso de no querer esperar a entonces, no contar con alguna tienda Aldi cerca o simplemente si preferimos aprovechar nuestra suscripción Prime de Amazon (o la prueba gratuita de 30 días) y recibirla directamente en casa a coste cero, por 79,89 euros encontramos esta estupenda alternativa de Cecotec. Un modelo de 400 W con dos depósitos, muy bien valorado.

O esta aspiradora limpia tapicerías, moquetas, alfombras y el interior de los automóviles de Leroy Merlin. También con doble depósito, con buenas valoraciones y a un precio de 103 euros.

Aspiradora limpia tapicerías DEXTER PVP en Leroy Merlin — 103,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Con dos depósitos y hasta cepillo para el pelo de mascotas

Este limpiador de tapicerías Ambiano de Aldi es muy versátil, permitiendo aspirar y limpiar (al igual que las alternativas de Amazon y Leroy Merlin) el interior de automóviles, sofás, alfombras o la tapicería de sillones y sofás. Un accesorio imprescindible para dejar impolutas todas estas superficies que resultan difíciles de limpiar de otro modo.

Cuenta con 750 W (frente a los 400 W de la Cecotec y los 900 W del modelo de Leroy Merlin), una potencia de succión de 15 kPa y dos depósitos para el agua sucia y limpia: 850 y 1.800 mililitros, respectivamente. Todo ello, con diferentes boquillas entre las que hasta se incluye una para el pelo de mascotas.

⚡ EN RESUMEN: aspirador tapicerías ambiano aldi ✅ LO MEJOR Una de las pocas soluciones efectivas para limpiar superficies como tapicerías, alfombras o el interior de vehículos

para limpiar superficies como tapicerías, alfombras o el interior de vehículos Más económica que muchas otras alternativas de otras marcas y tiendas ❌ LO PEOR No disponible online y estará disponible únicamente en tiendas físicas de Aldi

y estará disponible únicamente en tiendas físicas de Aldi No es el modelo más potente del mercado (aunque tampoco el más caro) 💡 CÓMPRALO SI... manchas frecuentemente esas superficies y no consigues eliminar las manchas fácilmente ⛔ NO LO COMPRES SI... no tienes ninguna tienda Aldi a mano. En tal caso, las alternativas de Amazon y Leroy Merlin te pueden interesar más

También te puede interesar

BISSELL Spot & Stain Pro Oxy Solución de Limpieza 1 L Hoy en Amazon — 12,30 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

BISSELL Wash and Protect Pro Stain & Odour 1,5 L Hoy en Amazon — 19,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Compradicción, Aldi

En Xataka | Mejores aspiradoras de mano: cuál comprar y seis modelos recomendados desde 39 euros

En Xataka | Cuál es el dispositivo más útil de mi casa inteligente: los mejores gadgets conectados de los editores de Xataka