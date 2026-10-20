Que sea de código abierto es una de las claves de Internxt: una nube europea que almacena tus archivos de forma segura

Cuando se trata de buscar almacenamiento en la nube, ya no solo nos preocupa la capacidad que ofrece cada servicio. Ahora también queremos que nuestra información esté lo más segura posible y, sobre todo, que nadie pueda acceder a ella sin nuestro permiso.

En ese sentido, Internxt ofrece una garantía de ello por una razón muy sencilla, puesto que su código es abierto. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo tiene muy difícil para esconder puertas de atrás a nuestra información. Todos sus planes tienen ahora mismo un 85 % de descuento, por lo que podemos hacernos con ellos desde 1,49 euros al mes o 285 euros si elegimos su plan de por vida usando el código 'XATAKA'.

Un servicio en la nube seguro con descuentazo

La seguridad es una parte muy importante a la hora de elegir un servicio en la nube. Internxt es una de las mejores alternativas europeas a Google Drive y destaca especialmente en ese ámbito al ser de código abierto. Esto implica que la empresa publica su código fuente en GitHub para que cualquier persona pueda auditarlo. No solo de la aplicación web de Internxt, sino también de la versión para móviles y de escritorio.

De esta forma, podemos decir que su código está diseccionado y disponible para examinarlo muy a fondo. Así es prácticamente imposible que exista algún tipo de vía o puerta de atrás para extraer nuestra información sin nuestro consentimiento, algo a lo que hay que sumarle el cifrado de conocimiento cero que también está presente en Internxt.

¿Y para qué sirve ese cifrado? Con este servicio, los archivos se cifran antes de subirse a la nube y no al llegar a esta. Eso implica que nadie podrá acceder a esta información, ni siquiera la propia Internxt. De hecho, también cuenta con cifrado postcuántico, por lo que nuestra información no podrá ser descifrada por uno de estos ordenadores en el caso de que alguien la almacene para intentarlo en el futuro.

Como hemos dicho más arriba, usando el código 'XATAKA', el plan más económico (llamado Esencial y con 1 TB de almacenamiento) se queda en 1,49 euros al mes o 285 euros eligiendo el plan para toda la vida, el cual solo pagaremos una vez y ya no tendremos que preocuparnos por posibles subidas de precio. Y, además, tendremos VPN y antivirus incluido. Si quieres más, estos son los otros planes de la plataforma y su precio:

Plan Premium : 2 TB de almacenamiento, VPN, antivirus y cleaner por 435 euros (en lugar de 2.900 euros).

: 2 TB de almacenamiento, VPN, antivirus y cleaner por 435 euros (en lugar de 2.900 euros). Plan Ultimate: 5 TB de almacenamiento, VPN, antivirus, cleaner y meet por 585 euros (en lugar de 3.900 euros).

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Imágenes | Glenn Carstens-Peters en Unsplash, Internxt

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