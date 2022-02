Prepara las comidas con "inteligencia": electrodomésticos conectados para ayudar en la cocina con las recetas

Dedicar tiempo a la cocina es la asignatura pendiente de muchas personas, que por sus horarios ven complicado pasar tiempo entre fogones y acaban comiendo rápido y mal. Hay electrodomésticos conectados que ayudan mucho en esta parte de la casa para hacer recetas elaboradas sin tener que invertir muchas horas. Te proponemos cinco aparatos que pueden ser de interés.

Electrodomésticos conectados

Empezamos el listado con uno de los aparatos que más popularidad ha ganado en los últimos años, las freidoras "sin aceite" o de aire. En este caso, la Xiaomi Mijia Smart Air Fryer (99,99 euros). Con este aparato es posible cocinar con un 80% menos de aceite, siendo mucho más saludable que una freidora convencional. El usuario puede elegir entre ocho programas de cocción distintos o configurarlos él mismo. Cada programa es una combinación de tiempo y temperatura según el tipo de comida. Es compatible con asistentes de voz como Alexa y Google Assistant, además de tener apps para dispositivos móviles.

Continuamos con un aparato que no puede faltar para muchos porque sin ella, no son personas: una cafetera. La De'Longhi Nespresso Vertuo Next (120,43 euros) puede hacer cinco tamaños de café: Largo, Taza, Gran Lungo, Doble Espresso y Espresso. Es compatible con tres tamaños de cápsulas diferentes. La preparación del café es sencilla, pues solo hay que pulsar un botón y tener el depósito de agua siempre lleno. La tecnología Centrifusion de Nespresso hace girar juntos el café molido y el agua hasta 4000 revoluciones por minuto para crear la crema. Se actualiza automáticamente a través de la conectividad Wi-Fi para garantizar una preparación de la bebida siempre perfecta.

De'Longhi Nespresso Vertuo Next ENV120.BW, Máquina de Café y Espresso con WIFI y Bluetooth Integrados, Cafetera Automática de Cápsulas con Sistema de Preparación con un Solo Toque PVP en Amazon por 120,43€ PVP en MediaMarkt por 127,00€

En las propuestas no puede faltar un robot de cocina. Los hay de muchos precios y características, pero uno de los más equilibrados es el Trending Cooking de Taurus (330,65 euros). Este robot de cocina con conexión Wi-Fi permite interactuar y actualizar periódicamente con su recetario, el cual tiene más de 150 recetas y en continuo aumento. Según la marca, es capaz de realizar más de 20 funciones culinarias y tiene ocho funciones preestablecidas para cocinas de forma fácil con solo un clic: amasar, cocina al vapor, hierve, procesa, pica, tritura, fermenta, etc. La jarra de acero inoxidable es de 3,5 litros y viene con múltiples accesorios.

Taurus Robot de cocina Trending Cooking, con conexión wifi, recetario integrado, 20 funciones de cocinado, 8 funciones automáticas, pantalla táctil y 8 accesorios PVP en Amazon por 330,65€ PVP en El Corte Inglés por 330,65€

Seguimos con la Molinex Cookeo Touch WiFi (612,93 euros), una olla "inteligente" de alta presión. Este pequeño electrodoméstico permite cocinar una gran cantidad de recetas paso a paso y con fotografías aprovechando su pantalla táctil. Hay varios filtros para acortar las búsquedas: entrante, postre, en 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos... El dispositivo gestiona la cocción automáticamente en función de la receta y la mantiene caliente. Tiene una capacidad de seis litros para preparar platos de hasta seis personas y 13 modos de cocción. También cuenta con app para smartphones y con la conexión Wi-Fi se pueden obtener más recetas en tiempo real.

Moulinex Cookeo Touch - Olla inteligente de alta presión WiFi Touch Connect Negro PVP en Amazon por 612,93€

Acabamos con el ThermoCooker de MakeCuisine (149 euros), un dispositivo con el que se puede cocinar a baja temperatura para lograr preservar las condiciones organolépticas de los alimentos y brindar una dieta más rica y saludable. Cuenta con una app para dispositivos móviles con la que se obtiene acceso a una buena cantidad de recetas, las cuales van aumentando periódicamente. Es resistente al agua (IPX7), tiene una pantalla táctil antiempañable y su potencia es de 1.200W. La bomba de circulación 3D ayuda a lograr el punto de cocción óptimo.

