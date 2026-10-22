PcComponentes deja casi a mitad de precio este robot aspirador Roborock con 25.000 Pa que no necesita casi mantenimiento

Mantener el suelo limpio y sin marcas es complicado, especialmente en hogares con mascotas. Haciéndonos con un buen robot aspirador podemos ahorrar mucho tiempo y esfuerzo para ello, especialmente si elegimos un modelo que se adapte a nuestras necesidades (y presupuesto). Si estás buscando uno así y que apenas necesite mantenimiento, este Roborock Qrevo 2 ProX puede encajarte muy bien: está rebajado en PcComponentes hasta los 399 euros (también en MediaMarkt).

Una buena opción para hogares con mascotas y alfombras

El PVP de este robot aspirador Roborock es de 699 euros, por lo que ahora mismo tenemos un descuentazo de 300 euros. Es una buena opción, como hemos dicho, para hogares con mascotas, puesto que cuenta con un sistema de doble cepillo de goma con unas pequeñas cuchillas que evitarán que se produzcan enredos por los pelos recogidos.

Otro punto a tener en cuenta del mismo es su potencia de succión, que es de 25.000 Pa. Es una cifra alta, más que suficiente para aspirar partículas de polvo pequeñas y pelos. También cuenta con un buen sistema de fregado con mopa elevable 10 milímetros al detectar automáticamente alfombras, evitando así dañarlas al pasar. Este sistema, además, tiene un brazo articulado que lleva la mopa a las esquinas, bordes y zonas de acceso complicado.

Para terminar, la base de autovaciado. Esta es la clave de que el robot necesite muy poco mantenimiento, puesto que la misma vaciará el depósito de polvo y lavará las mopas con agua caliente (también las secará con aire caliente). Su batería es de 6.400 mAh, lo que, según el fabricante, da para aspirar hasta 253 minutos por carga.

⚡ EN RESUMEN: oferta del roborock qrevo 2 prox ✅ LO MEJOR Precio mínimo: El descuento de 300 euros deja este robot aspirador más barato que nunca.

El descuento de 300 euros deja este robot aspirador más barato que nunca. Potente y con sistema antienredos: Tiene una gran potencia de succión (25.000 Pa) y un sistema para evitar enredos a la hora de recoger pelos y cabellos.

Tiene una gran potencia de succión (25.000 Pa) y un sistema para evitar enredos a la hora de recoger pelos y cabellos. Su base de autovaciado: Pensada para que tengamos que hacer muy poco mantenimiento. ❌ LO PEOR La base requiere bastante espacio: Tendrás que dedicar un hueco en alguna habitación para la base con fácil acceso para el mantenimiento. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un robot aspirador para un hogar con mascotas y alfombras que necesite poco mantenimiento. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes mascotas ni alfombras y vives en una vivienda pequeña, por lo que quieres un robot aspirador más económico.

También te puede interesar

iRobot Roomba Plus 416 Combo y Base AutoWash, Aspirador y Friegasuelos, Accesorios Extra, 20000Pa, Mopa Extensible, Mopas DualClean Elevables, Secado Calor, LiDAR Clearview, Autonomía 90 días, Blanco Hoy en Amazon — 299,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

dreame L50 Ultra Ae Robot Aspirado, Autolimpia 100 °C, Succión de 28.000 Pa | Limpieza Profunda de Bordes y Esquinas, Cepillo TriCut, PowerDock Multifuncional Inteligente, Navegación LDS y Elusión Láser Hoy en Amazon — 499,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Roborock

En Xataka | Mejores robots aspirador en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores aspiradores verticales. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados