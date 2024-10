Pasarme a los auriculares de diadema es una de las mejores decisiones que he tomado. Estos de Sennheiser tienen la culpa

Aunque la tendencia general en el mercado de los auriculares es apostar por los modelos in-ear, no podemos dejar de lado que tenemos muy buenas opciones si queremos unos de diadema. Nunca he sido muy fan de estos últimos, especialmente cuando se trata de salir a la calle. El principal motivo es que, pese a que en casa y sentados pueden ir genial, la mayoría de modelos son demasiado pesados o incómodos de llevar en movimiento.

Como todo, hay excepciones que confirman la regla. Apostar por unos como los Sennheiser Momentum 4 Wireless hace que las reglas del juego cambien, y ahora mismo tienen un precio genial: salen por 229,90 euros en El Corte Inglés (también en Amazon, que ha igualado).

Inalámbricos, cómodos y con un sonido brutal

Si buscamos buen sonido, apostar por un producto de Sennheiser es una de las mejores cosas que podemos hacer. En este caso, estamos hablando de los Momentum 4 Wireless, unos auriculares muy completos que tienen un PVP de casi 370 euros, por lo que si aprovechamos esta oferta, nos los llevaremos a casa ahorrándonos 140 euros.

Siempre he pensado que los auriculares de diadema son, por características y diseño, más indicados para usar en interior. Unos auriculares in-ear van perfectos, por ejemplo, para hacer deporte, aunque en lo personal los encuentro incómodos para llevarlos mucho rato, especialmente a la hora de pasear (cosa que suelo hacer a diario con mi perro).

Estos auriculares de Sennheiser me han demostrado que estaba equivocado. Sorprende mucho su diseño y su peso, dos puntos clave para este tipo de productos. Además, gracias a sus almohadillas acolchadas se amoldan muy bien a la cabeza y vienen perfectos para esas veces que quieres pasear y sumergirte en tu música favorita.

A nivel sonoro rinden a nivel sobresaliente, y no podemos olvidar que tienen cancelación de ruido activa e incluso una muy buena supresión de ruido en sus micrófonos. Gracias a este conjunto de características no echaremos de menos en ningún momento auriculares de botón o in-ear, puesto que estos también nos irán genial si no queremos aislarnos al 100 % gracias a su modo ambiental. Ojo, también para contestar llamadas.

Un punto muy interesante de su diseño es que carecen de botones. En su lugar, estos Momentum 4 Wireless tienen una interfaz táctil, por lo que podremos hacer acciones de todo tipo mediante toques y gestos. De esta forma, no hay que sacar el móvil del bolsillo para subir el volumen o cambiar de canción.

Me dejo para el final otro punto donde destacan mucho: la autonomía. Estos Sennheiser tienen una batería con una capacidad de 700 mAh, capaz de ofrecer hasta 60 horas de batería con una sola carga. Además, su sistema de carga rápida es capaz de dar hasta 6 horas de escucha con tan solo 10 minutos de carga. De esta forma, me puedo olvidar durante un buen montón de días de su carga, pero incluso si llega a agotarse, no necesito mucho tiempo de carga para salir con ellos.

