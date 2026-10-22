Parecen reacondicionados, pero estos Samsung Galaxy Buds4 Pro están nuevos y mucho más baratos

Samsung está de celebración con una Samsung Week cargada de ofertas en todo tipo de dispositivos, incluso en su catálogo de móviles de gama alta. No podían faltar los auriculares, y aquí los Samsung Galaxy Buds4 Pro tienen mucho que decir porque han bajado hasta los 149,10 euros aprovechando estos descuentos:
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Triplete de descuentos en los auriculares de Samsung
Los Samsung Galaxy Buds4 Pro son los mejores auriculares de la marca y son perfectos para usuarios con móviles Samsung Galaxy, ya que algunas funciones, sobre todo relacionadas con las de Galaxy AI y Samsung Seamless Codec (SSC), únicamente son compatibles con sus modelos.
Más allá de esta particularidad, los auriculares cuentan con una gran cancelación de ruido y entregan una calidad de audio muy buena. A diferencia del modelo más básico de sus auriculares, estos sí que tienen almohadillas, lo que facilita el poder elegir la que más se ajuste a nuestros oídos para tener una experiencia mucho más cómoda.
El estuche de carga es lo suficientemente compacto como para que sea cómodo de llevar en el bolsillo y la batería de los auriculares da para poder escuchar música o contenido multimedia durante unas cinco horas y media o seis con una única carga y con la cancelación de ruido activada.
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⚡ EN RESUMEN: oferta de los Samsung Galaxy Buds4 Pro hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Tienes un móvil de Samsung y quieres unos buenos auriculares para disfrutar de la música o contenido multimedia.
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⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes un móvil Samsung, sobre todo si utilizas un iPhone porque no iOS no cuenta con app.
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Imágenes | Jose García, Samsung
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