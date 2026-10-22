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Parecen reacondicionados, pero estos Samsung Galaxy Buds4 Pro están nuevos y mucho más baratos

Samsung sigue ofreciendo alguna de las mejores ofertas que ha lanzado en su tienda oficial hasta la fecha

Samsung Galaxy Buds4 Pro
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Alberto García

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Samsung está de celebración con una Samsung Week cargada de ofertas en todo tipo de dispositivos, incluso en su catálogo de móviles de gama alta. No podían faltar los auriculares, y aquí los Samsung Galaxy Buds4 Pro tienen mucho que decir porque han bajado hasta los 149,10 euros aprovechando estos descuentos:

  • Descuento directo que se aplica automáticamente.
  • Con el cupón EXTRAWEAR10 nos llevamos un descuento del 10%.
  • Pagando con Bizum, nos llevamos otro descuento de 50 euros.
Samsung Galaxy Buds4 Pro

Samsung Galaxy Buds4 Pro

PVP en Samsung (con cupón) — 149,10 PcComponentes — 165,99 Powerplanet — 169,00 MediaMarkt — 199,00 El Corte Inglés — 199,00 Fnac — 209,00 Amazon — 249,00
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Triplete de descuentos en los auriculares de Samsung

Samsung Galaxy Buds4 Pro Samsung

Los Samsung Galaxy Buds4 Pro son los mejores auriculares de la marca y son perfectos para usuarios con móviles Samsung Galaxy, ya que algunas funciones, sobre todo relacionadas con las de Galaxy AI y Samsung Seamless Codec (SSC), únicamente son compatibles con sus modelos.

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Más allá de esta particularidad, los auriculares cuentan con una gran cancelación de ruido y entregan una calidad de audio muy buena. A diferencia del modelo más básico de sus auriculares, estos sí que tienen almohadillas, lo que facilita el poder elegir la que más se ajuste a nuestros oídos para tener una experiencia mucho más cómoda.

El estuche de carga es lo suficientemente compacto como para que sea cómodo de llevar en el bolsillo y la batería de los auriculares da para poder escuchar música o contenido multimedia durante unas cinco horas y media o seis con una única carga y con la cancelación de ruido activada.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los Samsung Galaxy Buds4 Pro hoy

 LO MEJOR

  • Su cancelación de ruido es muy buena.
  • Son muy cómodos y discretos.

❌ LO PEOR

  • Solo se pueden aprovechar al máximo con un móvil Samsung Galaxy.

💡 CÓMPRALO SI... Tienes un móvil de Samsung y quieres unos buenos auriculares para disfrutar de la música o contenido multimedia.

⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes un móvil Samsung, sobre todo si utilizas un iPhone porque no iOS no cuenta con app.

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