Papá, es hora de que cambies de móvil, pero esta vez te lo escojo yo. Y lo tengo claro: te compraría este Xiaomi

Los padres no suelen priorizar las mismas características que los jóvenes y suelen decantarse, generalmente, por modelos económicos que destaquen en algunos aspectos concretos: normalmente en la fotografía o en el almacenamiento. Y para estos casos yo lo tengo claro: ahora mismo el mejor modelo es el Xiaomi Redmi Note 13 Pro por 199 euros, sobre todo al seguir rebajado en MediaMarkt con un descuento del 42% tras el Black Friday. Además, está de oferta al mismo precio en color morado, verde y negro.

Un móvil que no está limitado a su capacidad de almacenamiento

El Redmi Note 13 Pro de Xiaomi es un móvil perfecto para aquellos padres que no buscan lo mejor de lo mejor pero que sí se interesan por determinados aspectos relacionados con la fotografía, la batería o el almacenamiento. Además, es un móvil cuya pantalla no se queda atrás con respecto a modelos más caros, ya que integra un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz.

No obstante, aquí lo importante es que este móvil en concreto dispone de 256 GB de almacenamiento interno, pero se le puede ampliar mediante una tarjeta microSD; algo que no solemos ver en los móviles más caros y recientes. Además de ello, su batería de 5.000 mAh soporta carga rápida de 67W, otra característica que también vemos con mayor frecuencia en otras gamas más altas de Xiaomi.

También destaca por su apartado fotográfico, ya que nos encontramos ante un móvil que dispone de un módulo trasero compuesto por un buen sensor principal de 200 MP (f/1.65 OIS), otro sensor de 8 MP (f/2.2 UGA) y otro más de 2 MP (f/2.4 macro). Por supuesto, también incluye una cámara frontal de 16 MP.

A cambio, nos encontramos con un modelo con conectividad LTE y no 5G, algo que no suele preocupar a las personas más mayores —al menos, no tanto como a aquellas más jóvenes—, WiFi, Bluetooth 5.2, NFC y un puerto minijack. Incluso cuenta con lector de huellas en pantalla, altavoces estéreo y certificación IP54.

Otros móviles rebajados por menos de 200 euros

