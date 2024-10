No esperes al Black Friday: MediaMarkt tiene hoy un montón de ofertas en televisiones, auriculares, consolas y más

Octubre está a punto de terminar, lo que se traduce en que queda muy poco tiempo para dos fechas muy concretas: Black Friday y Navidad. Son momentos en los que solemos aprovechar para darnos algún capricho o para hacer un regalo a nuestros seres queridos, pero también fechas donde no es complicado encontrar chollos. Es más: MediaMarkt no va a esperar un mes y ya tiene disponibles un buen montón de ellos.





Justo debajo de estas líneas, os dejamos alguna de las ofertas más destacadas que tiene ahora mismo disponibles MediaMarkt:

Smart TV TCL 65C805

Renovar tele no es algo barato, especialmente si apostamos por un modelo de más de 55 pulgadas. Ofertas como las que tiene esta TCL nos permiten llevarnos una pantalla con una calidad sobresaliente por un precio que, de normal, no es posible. El modelo 65C805 de 65 pulgadas tiene ahora mismo un precio para no dejarlo escapar: cuesta 699 euros.

Esta Smart TV de TCL utiliza tecnología Mini-LED para ofrecernos una muy buena calidad de imagen que se complementa a la perfección con su sonido, compatible con Dolby Atmos. Además, es una opción ideal para los más gamers, puesto que tiene HDMI 2.1 y tiene una tasa de refresco de 144 Hz.

SSD Samsung 990 PRO

Aunque tenemos varias opciones de almacenamiento para un PC, no hay nada que de mejor rendimiento que un SSD NVMe. Tener uno de estos puede darnos un extra para cualquier uso, aunque donde los notaremos más será en el gaming. Uno de los mejores que hay en el mercado es el 990 PRO de Samsung, y ahora mismo tenemos su versión de 1 TB con disipador por 116,35 euros.

Este SSD, que es PCIe 4.0, también nos puede venir perfecto para aumentar el almacenamiento de una PS5. Ofrece velocidades de escritura que van hasta los 6.900 MB/s, así como velocidades de lectura que van hasta los 7.450 MB/s. Además, el disipador que incluye hará que su vida útil aumente sensiblemente.

Consola Sony PlayStation 5 Slim

Aunque todavía queda para el Black Friday y la Navidad, está claro que las consolas son uno de los productos estrella de esas fechas. Sin desmerecer a ninguna de las opciones disponibles, es evidente que la PlayStation 5 es una de las más populares. Posiblemente, no la vayamos a encontrar más barata que ahora mismo: cuesta 499 euros (también en Amazon y PcComponentes).

A estas alturas, todos conocemos más que de sobra el potencial de esta consola. Su versión Slim ofrece un diseño más delgado y ligero, además de que viene con lector, una característica clave si apostamos por el formato físico. Tiene un catálogo con auténticas joyas como Marvel's Spider-Man 2 o God of War Ragnarok, por solo citar dos ejemplos.

Auriculares JBL Live Flex 3

Encontrar unos auriculares inalámbricos con buen sonido, autonomía de sobra y calidad en sus micrófonos para contestar llamadas no es tan fácil como pueda parecer. Tenemos algunas opciones interesantes en el mercado, pero al precio que tienen estos Live Flex 3 de JBL no: nos podemos hacer con ellos por 122 euros (también en Amazon).

Lo que más destaca de ellos, sin duda, es su estuche. Este viene con una pantalla que nos permitirá controlar la reproducción de la música, el volumen o incluso algunas funciones relacionadas con el sonido y la cancelación de ruido. Tienen Bluetooth 5.3 y una certificación IP55 contra el polvo y el agua.

Cafetera superautomática Philips EP1223/00

Por último, las ofertas que tiene disponibles MediaMarkt también nos permiten darnos el capricho para tener en casa una cafetera de calidad. De entre todas las opciones disponibles ahora mismo, esta de Philips es la que más destaca gracias a su nuevo precio de oferta: sale por 229 euros.

Se trata del modelo EP1223/00 Serie 1200, una cafetera superautomática que cuenta con 15 bares de presión, 1.500 W de potencia y viene en color blanco. Un punto muy interesante de la misma es que la mayoría de sus piezas son aptas para lavavajillas, lo que nos permitirá mantener la cafetera en el mejor de los estados sin apenas esfuerzo.

Cafetera superautomática - Philips EP1223/00 Serie 1200, 1500 W, 1.8 l, 15 bar, 275 g, Blanco PVP en MediaMarkt — 229,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Imágenes | TCL, Samsung, Sony, JBL, Philips

