No es un error: PcComponentes tiene un portátil gaming de MSI muy potente y con un gran descuento

Hoy es el último día de los Pc Days de PcComponentes, por lo que todavía estamos a tiempo de aprovechar la enorme cantidad de ofertas que tiene la tienda. Si buscas un buen ordenador portátil gaming, la mejor ganga es el MSI Cyborg 15 que ha bajado desde los 1.349 euros hasta los 949 euros. Y mucho ojo porque tiene una muy buena configuración.

MSI Cyborg 15 PVP en PcComponentes — 949,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Un ordenador portátil gaming muy interesante

El MSI Cyborg 15 es el ordenador portátil gaming que utilizo, sobre todo, para trabajar fuera de casa, pero es un excelente modelo que funciona a las mil maravillas para jugar a videojuegos. Monta una gran pantalla IPS de 15,6 pulgadas que ofrece una resolución FullHD y una tasa de refresco de 144 Hz.

A nivel interno viene equipado con el procesador Raptor Lake i7-13620H junto con 32 GB de RAM y con 1 TB de almacenamiento interno. Y a ello debemos sumarle que incluye una tarjeta gráfica RTX 4060 que funciona perfectamente en videojuegos incluso demandantes.

No incluye sistema operativo, integra un par de altavoces que se escuchan bastante bien y, la guinda del pastel, una de las cosas que más me sorprendieron fue su teclado, que se siente especialmente bien a la hora de escribir y de jugar: no hace nada de ruido y tanto el tacto como la presión de las teclas se sienten muy bien.

También te pueden interesar estos periféricos

Logitech G G502 X PLUS LIGHTSPEED Ratón inalámbrico RGB para Gaming - Ratón óptico con interruptores híbridos LIGHTFORCE, LIGHTSYNC RGB, sensor HERO 25K, compatible con PC - macOS/Windows - Negro Hoy en Amazon — 107,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Soundcore by Anker Space Q45 Cascos Inalámbricos Cancelación Ruido Activa Adaptativas, hasta 98% Reducción Ruido, 50 h Reproducción, LDAC Hi-Res Audio Inalámbrico, Control App, Bluetooth 5.3 Hoy en Amazon — 99,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | MSI

En Xataka | Mejores ordenadores portátiles en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y ocho modelos recomendados

En Xataka | Qué ratón utilizan los editores de Xataka. 13 ratones recomendados para trabajar y jugar