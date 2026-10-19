MediaMarkt tiene hoy (y a mínimo histórico) este monitor MiniLED de 27 pulgadas perfecto para jugar y trabajar

Los monitores OLED (especialmente los de corte gaming) están más de moda que nunca. Ya podemos encontrar modelos a precios atractivos, pero eso no quiere decir que sea la única opción que tenemos disponible. Hay una alternativa que, calidad-precio, brilla mucho: los que utilizan retroiluminación MiniLED. De hecho, hoy tenemos este Xiaomi G Pro 27Qi de 2026 por 274 euros en MediaMarkt, su precio mínimo histórico.
Monitor gaming - Xiaomi G Pro 27Qi 2026, 27" QHD Mini LED, 180 Hz, 1 ms, IPS, Altura ajustable
Una alternativa top a los monitores OLED
Como decimos, es lo más barato que hemos visto este monitor de Xiaomi, que tiene 27 pulgadas de diagonal. Utiliza un panel IPS, aunque lo más destacado del mismo es que cuenta con retroiluminación MiniLED. Cuenta con 1.152 zonas de atenuación local que funcionan, además, con una IA que escanea las escenas que se muestran en pantalla. ¿Qué quiere decir eso? Que el monitor va apagando y encendiendo las zonas del monitor de forma muy precisa para lograr negros profundos y buen contraste.
Esto no le va a permitir lograr los mismos negros que ofrece un monitor OLED, pero a cambio estamos ante un monitor más resistente al paso del tiempo y que no va a sufrir quemados. Más allá de esto, también cabe destacar que tiene un brillo pico máximo de 2.000 nits, lo que también le ayudará a combatir mejor posibles reflejos en pantalla si vamos a jugar en una habitación muy iluminada.
Cuenta también con resolución QHD (2.560 x 1.440 píxeles) y una tasa de respuesta de 180 Hz, lo que implica que va a ofrecernos una experiencia fluida tanto a la hora de jugar como a la hora de movernos entre ventanas o leer. Su soporte admite un ajuste muy sencillo de altura, inclinación y giro, siendo además compatible con soporte VESA.
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⚡ EN RESUMEN: oferta monitor miniled de xiaomi
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un monitor gaming con buen calidad-precio que no utilice panel OLED y que cuente con un buen nivel de brillo máximo.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción OLED o que tenga resolución 4K con 120 Hz o más para conectar una PlayStation 5 o una Xbox Series X.
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Imágenes | Xiaomi
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