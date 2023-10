MediaMarkt tiene la freidora superventas más completa al mejor precio: esta Cosori con WiFi y accesorios es una ganga sólo hoy

Si ya la has dejado escapar en más de una ocasión porque no estaba de oferta o porque no estaba lo suficientemente rebajada para tus expectativas, este podría ser el mejor momento. Equipar tu cocina con la freidora de aire superventas, la Cosori CS158-AF en su versión Chef Edition sale ahora más barato que nunca en el Día sin IVA de MediaMarkt. La tienes por 111,57 euros, uno de los mejores precios a los que la hemos visto, y además, con envío gratuito incluido.

Comprar la Cosori CS158-AF Smart Chef Edition al mejor precio

Como decimos, hablamos de un pack un poco más completo que el básico, a un precio incluso inferior que el de éste si aprovechamos esta oferta. La tenemos rebajada desde los 135 euros en 23,43 euros, lo que nos la deja en unos razonables 111,57 euros El precio, además, incluye envío gratuito o recogida en tienda sin coste.

La freidora incluida en este pack Chef Edition es en cuestión la Cosori CS158-AF. Se trata de una freidora de aire de tamaño familiar, con capacidad para 5,5 litros, que son suficientes para entre tres y cinco personas.

Con una potencia de 1700 W nos permite cocinar entre 75 y los 205ºC de temperatura. Cuenta con modo manual, en el que podemos seleccionar tiempos de cocción de hasta una hora, pero también podemos aprovechar sus 11 modos preconfigurados si queremos preparar platos de manera más simple.

Para controlarla, además de ofrecernos un panel táctil frontal en el que elegir tiempo, temperatura, modos preconfigurados y alguna función más, cuenta con conectividad WiFi, lo cual hace que podamos programarla también desde la app para smartphone correspondiente, además de poder consultar el recetario que incluye ésta.

Por último, decir que, a la hora de limpiarla, su cestillo desmontable antiadherente nos facilita mucho la tarea, pudiendo incluso lavarla en el lavavajillas.

