MediaMarkt tiene este sobremesa all in one a precio mínimo: ahorra espacio en tu escritorio con este Lenovo con i7

Este ordenador de sobremesa todo en uno de Lenovo incorpora lo que necesitas en su pantalla, teclado y ratón. Ahora, además, este Lenovo IdeaCentre AIO 3 27ITL6 cuenta con una oferta en MediaMarkt que lo deja en 799 euros.

Comprar el Lenovo IdeaCentre AIO 3 27ITL6 al mejor precio

Con la rebaja de MediaMarkt a este all in one de Lenovo, ahora lo tenemos a un precio de 799 euros, 100 euros menos que los 899 euros que costaba antes. Además, cuenta con el envío gratuito.

Este ordenador de sobremesa tiene una pantalla de 27 pulgadas y panel IPS con resolución Full HD y 250 nits de brillo. Como procesador, monta el Intel Core i7-1165G7, acompañado de una gráfica integrada Intel Iris Xe. Su RAM es de 16 GB y su almacenamiento de 512 GB. Viene sin sistema operativo.

Cuenta con dos altavoces con una potencia de 6 W y también integra una cámara fotográfica de 5 Mp. Se puede conectar a través de WiFi, Bluetooth 5.0 y una entrada de Ethernet disponible. Tambien dispone de dos puertos USB, uno HDMI y otro jack de 3,5 mm.

