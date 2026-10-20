🎁Sorteo monitor portátil Lenovo ThinkVision M14t Gen 2
HOY SE HABLA DE

MediaMarkt liquida esta smart TV MiniLED de 65 pulgadas, con sonido Onkyo y 144 Hz

Una tele perfecta para montarte tu propio cine en casa sin gastarte una fortuna

Teles Mediamarkt 1
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter instagram
2911 publicaciones de Fran León

Si estás buscando renovar la televisión del salón y quieres dar el salto a las tecnologías de imagen de gama alta sin hacer un desembolso astronómico, MediaMarkt acaba de desplomar el precio de este modelo todoterreno. La TCL 65C6K Pro de 65 pulgadas combina panel QD-MiniLED, tasa de refresco nativa de 144 Hz y sonido firmado por Onkyo. Ahora puedes conseguirla por 599 euros.

TV QD-Mini LED 65" - TCL 65C6K Pro, UHD 4K, TCL AiPQ Processor, Smart TV con Google TV, Dolby Vision-Atmos

TV QD-Mini LED 65" - TCL 65C6K Pro, UHD 4K, TCL AiPQ Processor, Smart TV con Google TV, Dolby Vision-Atmos

PVP en MediaMarkt — 599,00 Carrefour — 749,00 El Corte Inglés — 999,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una tele de grandes dimensiones a precio reducido

Smart Tv Tcl 65c6k Pro

Con un precio anterior de casi 800 euros, este modelo, que ahora cuesta 599 euros es una buena opción en relación calidad-precio dentro de su categoría. Esta tele destaca por su pantalla con tecnología QD-MiniLED (Quantum Dot + MiniLED) con resolución 4K UHD.

Gracias al asistente de atenuación local (Full Array Local Dimming), ofrece unos negros mucho más profundos, un contraste superior y un brillo pico excelente en comparación con los paneles LED tradicionales.

Es compatible con los principales formatos de rango dinámico, incluidos Dolby Vision IQ, HDR10+ y HLG, garantizando una calidad visual óptima tanto en películas como en series. En su interior alberga el procesador AiPQ Pro Processor, encargado de escalar contenidos de menor resolución mediante inteligencia artificial.

Mañana, 21 de octubre, llega a Aldi la solución para aprovechar el espacio encima de la lavadora y aumentar el almacenaje por menos de 20 euros
En Xataka Smart Home
Mañana, 21 de octubre, llega a Aldi la solución para aprovechar el espacio encima de la lavadora y aumentar el almacenaje por menos de 20 euros

Para los aficionados a los videojuegos o al deporte en directo, equipa un panel con 144 Hz nativos e integra la suite de tecnologías Game Master Pro, con compatibilidad con HDMI 2.1, VRR (tasa de refresco variable) y ALLM (modo de baja latencia), ideal para exprimir al máximo consolas de última generación como Xbox Series X o PS5.

En el apartado sonoro, incluye un sistema 2.1 firmado por Onkyo y compatible con Dolby Atmos y DTS Virtual:X, ofreciendo una potencia y nitidez superiores a la media sin necesidad de añadir obligatoriamente una barra de sonido. Todo ello, movido por el sistema operativo Google TV, por lo que integra Google Assistant y Chromecast de serie.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv TCL 65C6K Pro hoy

 LO MEJOR

  • Tecnología QD-MiniLED: gran nivel de contraste, brillo de pico elevado y negros intensos.
  • Sonido Onkyo 2.1 integrado: un escalón por encima del audio habitual en televisores de su rango.

❌ LO PEOR

  • Ángulos de visión... Al montar un panel VA para ganar contraste, pierde algo de fidelidad si se mira muy de lado.
  • Dimensiones del mueble... Al ser de 65 pulgadas, requiere un soporte o mesa bastante amplio si no se va a colgar en la pared.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas la mejor calidad de imagen posible en gran formato sin pagar precios de gama premium OLED.

⛔ NO LO COMPRES SI... Si tienes un espacio reducido, las 65 pulgadas de esta tele te resultarán excesivas para la distancia de visionado.
Lidl vende microondas, freidoras de aire, cafeteras y más electrodomésticos en tono pastel desde 9,99 euros
En Xataka
Lidl vende microondas, freidoras de aire, cafeteras y más electrodomésticos en tono pastel desde 9,99 euros

También pueden interesarte

Hisense 65E8S - MiniLED 65 Pulgadas Smart TV 4K

Hisense 65E8S - MiniLED 65 Pulgadas Smart TV 4K

Hoy en Amazon — 689,00 PcComponentes — 699,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Xiaomi TV FX Mini LED 75" QD Mini LED Smart TV

Xiaomi TV FX Mini LED 75" QD Mini LED Smart TV

Hoy en Amazon — 849,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y TCL

En Xataka | Las nueve mejores barras y bases de sonido por menos de 400 euros

En Xataka | Mega-guía para montarte un cine en casa: proyector, pantalla, sistema de sonido y más

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios