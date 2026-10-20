MediaMarkt liquida esta smart TV MiniLED de 65 pulgadas, con sonido Onkyo y 144 Hz

Si estás buscando renovar la televisión del salón y quieres dar el salto a las tecnologías de imagen de gama alta sin hacer un desembolso astronómico, MediaMarkt acaba de desplomar el precio de este modelo todoterreno. La TCL 65C6K Pro de 65 pulgadas combina panel QD-MiniLED, tasa de refresco nativa de 144 Hz y sonido firmado por Onkyo. Ahora puedes conseguirla por 599 euros.
TV QD-Mini LED 65" - TCL 65C6K Pro, UHD 4K, TCL AiPQ Processor, Smart TV con Google TV, Dolby Vision-Atmos
Una tele de grandes dimensiones a precio reducido
Con un precio anterior de casi 800 euros, este modelo, que ahora cuesta 599 euros es una buena opción en relación calidad-precio dentro de su categoría. Esta tele destaca por su pantalla con tecnología QD-MiniLED (Quantum Dot + MiniLED) con resolución 4K UHD.
Gracias al asistente de atenuación local (Full Array Local Dimming), ofrece unos negros mucho más profundos, un contraste superior y un brillo pico excelente en comparación con los paneles LED tradicionales.
Es compatible con los principales formatos de rango dinámico, incluidos Dolby Vision IQ, HDR10+ y HLG, garantizando una calidad visual óptima tanto en películas como en series. En su interior alberga el procesador AiPQ Pro Processor, encargado de escalar contenidos de menor resolución mediante inteligencia artificial.
Para los aficionados a los videojuegos o al deporte en directo, equipa un panel con 144 Hz nativos e integra la suite de tecnologías Game Master Pro, con compatibilidad con HDMI 2.1, VRR (tasa de refresco variable) y ALLM (modo de baja latencia), ideal para exprimir al máximo consolas de última generación como Xbox Series X o PS5.
En el apartado sonoro, incluye un sistema 2.1 firmado por Onkyo y compatible con Dolby Atmos y DTS Virtual:X, ofreciendo una potencia y nitidez superiores a la media sin necesidad de añadir obligatoriamente una barra de sonido. Todo ello, movido por el sistema operativo Google TV, por lo que integra Google Assistant y Chromecast de serie.
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Imágenes | Webedia y TCL
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