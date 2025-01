Logro desbloqueado. El set coleccionable de la icónica Xbox 360 es la construcción que quiero tener en mi estantería

El año pasado pudimos conocer a través de las cuentas oficiales de Xbox que la compañía lanzaría una réplica de su Xbox 360 en colaboración con MEGA, la famosa marca que cuenta con un enorme catálogo de sets de construcción. Se trata de un set coleccionable que no tardó en agotarse, pero que ahora se puede encontrar en Amazon a un precio mucho más competitivo: ahora cuesta 135,99 euros. Eso sí, ahora mismo Carrefour lo tiene incluso más barato, por 120 euros.

Una réplica de la icónica Xbox 360

De esta forma, la MEGA Xbox 360 es una réplica perfecta para aquellos que tuvimos en su día la consola de Microsoft —una de las mejores, por cierto—. Está fabricada a escala 3:4 y ya os adelantamos que su diseño es una pasada: cuenta con todo lujo de detalles, incluso a nivel interno.

Pero vayamos por pasos. El set viene con un total de 1.309 piezas y los bloques tienen diseños variados para dotar a la construcción de la forma más cercana a la que tenía la consola original. Lo curioso es que no es sólo atractiva a nivel externo, sino que también podremos montar todos los circuitos de su interior. Hasta ese punto de detalle se ha fabricado la construcción.

Pero el set no sólo incluye la consola. También podemos construir tanto el icónico mando de la Xbox 360 como el mismísimo videojuego 'Halo 3', uno de los títulos más reconocibles —junto con 'Gears of War 2' de la plataforma. En este último caso, se incluye tanto la carátula, con la portada y contraportada, como el mismísimo videojuego; no, este no es funcional.

Además de todo ello, el set incluye algunos detalles bastante interesantes. En primer lugar, viene con una pequeña construcción con el logro "Build an Xbox!" y también incluye algunas piezas con iluminación LED que se pueden encontrar en los botones de encendido de la consola y del mando.

