Sin tinta, de bolsillo y muy barata. Esta es la impresora de Xiaomi que es ideal para las vacaciones de verano

Una powerbank, cargadores, cables y un largo etcétera. Conviene que vayamos bien equipados con algunos dispositivos que podremos aprovechar durante los viajes, pero hay uno que, en lo personal, me parece de lo más interesante, sobre todo para las próximas vacaciones de verano: una impresora, evidentemente portátil. La Xiaomi Mi Portable Photo Printer es una impresora de bolsillo que tiene una particularidad, y que se puede comprar de oferta en Powerplanet por sólo 55,99 euros.

Una impresora de bolsillo sin tinta

La Xiaomi Mi Portable Photo Printer es una impresora de bolsillo, por lo que evidentemente hablamos de un formato lo suficientemente compacto como para guardarla en un bolsillo, una mochila y, por supuesto, una maleta. Además, es prácticamente instantánea, ya que tarda tan sólo 15 segundos en imprimir las fotografías e incluso vídeos en realidad aumentada.

Y... lo bueno es que guarda una interesante particularidad: gracias a la tecnología ZINK, no necesita tinta para poder funcionar, lo que implica dos cosas: que no nos mancharemos a la hora de llevarnos la impresora a cualquier lugar y que no tendremos que preocuparnos por comprar cartuchos o cintas de tinta.

En cuanto a su funcionamiento, se utiliza mediante Bluetooth, por lo que se pueden pasar las fotos desde el móvil. Utiliza papel fotográfico adhesivo ZINK (es bastante barato), imprime a color y con buena resolución y su autonomía es de 20 impresiones.

También te pueden interesar estas alternativas

Kodak Mini 2 Retro 4Pass, Impresora Fotográfica + 68 Fotos, Fotos Instantáneas Tamaño 54X86mm, Conexión Inalámbrica Bluetooth - Blanco Hoy en Amazon — 99,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Canon Pixma TR150 Impresora Portátil, Sistema de Inyección de Tinta, Impresión A4, WiFi, Impresión Inalámbrica, Impresión Sin Bordes, A4, Impresión de Alta Velocidad, Negro Hoy en Amazon — 249,25 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi

