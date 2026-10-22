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GAME tiene la solución para ampliar capacidad en Xbox Series sin tirar el dinero con el SSD oficial de 2 TB, ahora a precio top

Uno de los pocos precios aceptables en el SanDisk WD_Black C50 que encontramos en 2026

Game Tarjeta Xbox Series
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Carlos Castillo

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Desde hace prácticamente un año, renovar hardware es caro y complicado. Lo que dificulta enormemente actualizar, incluso en tareas tan económicas y sencillas como ampliar la capacidad de ordenadores, portátiles o videoconsolas a través de unidades SSD. Por eso sorprende tanto encontrar la tarjeta de expansión oficial WD de Xbox Series en tiendas GAME rebajada a 199,99 euros.

WD_Black C50 2 TB

WD_Black C50 2 TB

PVP en GAME — 199,99 PcComponentes — 315,99 Amazon — 465,62
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Como alternativa, si priorizamos obtener una mejor relación entre gasto y el espacio que obtenemos, de la misma marca Western Digital, el WD_Black P10 en su versión de 6 TB sale por 254,99 euros en Amazon. Ambas, dos opciones muy interesantes (cada una con sus ventajas e inconvenientes) para disparar en segundos la capacidad de serie de las consolas Xbox Series X|S.

Una tarjeta oficial que se instala en segundos y amplía en 2 TB la capacidad de estas consolas

Ssd Xbox Oferta Game

La tarjeta rebajada en GAME es la WD_Black C50 en su versión de 2 TB, que sale a 100 euros por cada terabyte de capacidad. Nada mal si tenemos en cuenta el panorama y comparamos con lo que cuesta este mismo modelo en otras tiendas, en las que supera en algunos casos varios cientos de euros el importe de esta oferta.

Una excelente opción de compra si buscamos ampliar de un plumazo, sin instalaciones complejas y en segundos la capacidad con que vienen de serie Xbox Series X y Series S. Con mención especial a los modelos de ambas consolas que no cuentan con lector de discos y están limitados a títulos digitales.

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La clave de esta tarjeta es que se instala en el puerto externo con que cuentan para ello las últimas Xbox y hace las veces de almacenamiento interno. Esto es: permite instalar y ejecutar juegos en ella y aprovechar tecnologías como el Quick Resume. En el caso de opciones de más capacidad, como el otro WD de 6 TB de Amazon, sí se pueden almacenar y jugar a títulos de Xbox One pero sólo almacenar los de Xbox Series.

⚡ EN RESUMEN: tarjeta xbox WD_Black C50 2TB

 LO MEJOR

  • Su precio, sin duda, que es mucho más bajo del que encontramos en el resto de tiendas
  • 2 TB de capacidad y gran velocidad

❌ LO PEOR

  • No es su mejor precio hasta la fecha y antes de la crisis de la RAM podías encontrarla incluso más barata

💡 CÓMPRALA SI... tienes una consola Xbox Series X|S y te falta espacio para instalar o actualizar juegos

⛔ NO LA COMPRES SI... priorizas la máxima capacidad posible. En tal caso, los discos duros externos como el otro WD de 6 TB tienen una mejor relación calidad precio

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