Si fuese a comprar un eReader, este sería uno de los candidatos: cuesta menos de 100 euros e incluye botones y ranura microSD

Hace unos años compré un eReader y lo he exprimido bastante. No es un mal lector, pero hay ciertas cosas que, desde que llevo utilizándolo, echo en falta. Por menos de lo que me costó el Kobo Clara 2E, hay otra opción igual de interesante y que soluciona, en cierto modo, esa aspereza que tan poco me gusta de mi eReader. Se trata del PocketBook Basic Lux 4 que se encuentra de oferta en Amazon por 99 euros.

Un eReader muy barato que soporta 21 formatos

Pantalla táctil, ¿sí, no o depende? Las pantallas táctiles de los eReader son perfectas para navegar por el menú, pero no tanto para pasar las páginas: la pantalla se ensucia, a veces no detecta bien la pulsación e incluso a mí me ha llegado a pasar que detecta, erróneamente, que aumento o reduzco el zoom, obligándome a configurarlo nuevamente.

El PocketBook Basic Lux 4 ofrece la posibilidad de utilizar la pantalla táctil de seis pulgadas antirreflejos para pasar las páginas, pero además incluye botones físicos en la zona inferior del frontal. Una solución bastante útil para no depender únicamente de su pantalla táctil.

Además de ello, hablamos de un eReader con tamaño estándar (seis pulgadas), que es ideal para llevarlo de viaje. Pese a que tiene 8 GB de almacenamiento interno (permite almacenar muchos libros), ofrece la posibilidad de ampliar el almacenamiento mediante una tarjeta microSD, algo que no se suele ver con demasiada frecuencia en este tipo de dispositivos.

También incluye luz frontal ajustable (con luz nocturna y diurna), incluye su propia tienda de libros digitales y ofrece la posibilidad de acceder a Dropbox a través de su conectividad WiFi y es compatible con un total de 21 formatos, como es el caso de EPUB, PDF y JPEG, entre muchos otros.

