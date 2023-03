Fnac tiene la consola retro Nintendo Game&Watch de Zelda: es el regalo perfecto para padres jugones nostálgicos y cuesta muy poco

Si no sabes qué regalar para el próximo Día del Padre y conoces su afición por los videojuegos de antes, esta consola retro de Nintendo Game&Watch con el mítico The Legend of Zelda puede ser un regalazo de lo más original y además barato. En Fnac ahora lo tienen a 29,99 euros.

Comprar la Nintendo Game&Watch: The Legend of Zelda al mejor precio

Por solo 29,99 euros, en Fnac podrás hacerte con esta versión retro del legendario The Legend of Zelda, uno de los juegos más icónicos de la historia. Con el envío estándar por 3,99 euros, nos llegará a casa después del Día del Padre. Pero si elegimos el envío urgente por 7,99 euros o la recogida en tienda, la podremos tener a tiempo para regalar.

Esta edición retro está concebida como un tributo al 35 aniversario de un juego que marcó una época. Una vez dentro de la historia, tendremos que descubrir a Hyrule y vencer a Ganon en la aventura original que dio comienzo a la saga en 1987.

Y ahí no queda la cosa, con Zelda II: The Adventure of Link, que se lanzó un año después, tendremos un extenso mundo con mazmorras a explorar siguiendo una mecánica de desplazamiento horizontal.

Lo completan Link’s Awakening: Despierta al pez del viento, que apareció en 1993 como el primer juego de su saga para la Nintendo Game Boy y Plaga de Topos.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.

En Xataka Selección | Pixel Buds Pro de Google: autonomía increíble y cancelación de ruido para unos auriculares Bluetooth a precio mínimo

En Xataka | Microsoft Surface Pro 9, análisis: ser el rey de los convertibles no permite relajaciones

Imágenes | Nintendo