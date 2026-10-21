Estos auriculares lo tienen (casi) todo: batería de hasta 100 horas y cancelación de ruido por 49,99 euros

Durante la Fiesta de Ofertas Prime vimos muy buenos descuentos en algunos auriculares, como es el caso de los CMF Headphone Pro. Y después de estos días, y a falta de unas cuantas semanas para la llegada del Black Friday, ahora los podemos encontrar al mismo precio de 49,99 euros (a mitad de precio).

Unos auriculares con una gran batería

Los CMF Headphone Pro son unos auriculares Bluetooth de diadema que ahora sí que destacan por su buena relación calidad-precio. Mantienen el diseño tan característico que vemos tanto en esta marca CMF como en Nothing, ofreciendo un acabado bastante minimalista y con varios colores a elegir.

Estos auriculares Bluetooth destacan sobre todo por su batería, ya que ofrecen hasta 100 horas (autonomía teórica) de uso para que no tengamos que recargarla constantemente. Además, las almohadillas se pueden extraer fácilmente, lo que permite que podamos cambiarlas en el caso de que se estropeen o agrieten con el tiempo.

Por otro lado, también cabe mencionar que los CMF Headphone Pro cuentan con cancelación activa de ruido híbrida, ofreciendo de esta forma la posibilidad de poder sumergirnos mejor y tener una mayor experiencia a la hora de escuchar música o contenido multimedia.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los CMF Headphone Pro hoy ✅ LO MEJOR Su precio : es el mismo que vimos durante la Fiesta de Ofertas Prime.

: es el mismo que vimos durante la Fiesta de Ofertas Prime. Su batería , que alcanza una autonomía de hasta 100 horas.

, que alcanza una autonomía de hasta 100 horas. Las almohadillas se pueden extraer fácilmente. ❌ LO PEOR Son unos auriculares que no se pueden plegar. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares Bluetooth para utilizar en casa y de forma puntual fuera de ella. ⛔ NO LO COMPRES SI... Los quieres utilizar mayormente en exteriores, ya que el hecho de que no se puedan plegar lo hace menos cómodo para transportarlos.

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