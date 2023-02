Estos auriculares Bluetooth de Nothing no cuestan ni 100 euros y te ofrecen cancelación de ruido y 29 horas de uso

Ahora que casi todas las marcas tienen sus propios auriculares true wireless, tienen que hacer un esfuerzo si quieren diferenciarse de la masa. Es justo el camino que toma Nothing que viene con una segunda entrega en este tipo de dispositivos. Son los Ear (Stic), y ya los podemos encontrar de oferta en Amazon. Podemos comprarlos por 99,99 euros con envío gratuito y rápido.

Comprar los Nothing Ear (Stick) al mejor precio

El precio oficial de estos auriculares está en los 119 euros, los mismos desde los que los rebaja Amazon, (119,99 euros para ser exactos). Por ello, ahora que los encontramos por 99,99 euros, nos ahorraremos unos 20 euros en su compra. Tendremos además envío gratuito y en un sólo día siempre que seamos usuarios Prime o aprovechemos la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer nuestro pedido. Con esta oferta, Amazon iguala la que tienen en estos momentos en PcComponentes.

Los Nothing Ear (Stick) son la última propuesta hasta la fecha en auriculares true wireless de la marca. Contamos con un diseño diferente, transparente en algunas zonas y con patilla, aunque se desmarcan de sus antecesores ofreciendo una forma "half in-ear", que no llega entrar dentro del oído y se queda en la cavidad de la oreja y prescindiendo de las almohadillas de silicona.

Su estuche también destaca por diseño. Es de hecho el que da su nombre al modelo, con una forma alargada y acabado transparente en lugar de las habituales cajitas que vemos en este tipo de auriculares.

Cuentan con control por gestos y con cancelación de ruido: todo un acierto si nos fijamos en el precio. Además, se llevan bien con el deporte ya que son resistentes al sudor y al agua, con certificación IP54.

En autonomía destacan por llegar a las 7 horas, sumando hasta 29 horas con el estuche. Y no sólo eso, Tendremos un par de horas extra para los auriculares con sólo 10 minutos en la caja. Eso sí, el estuche no cuenta con carga inalámbrica, así que pierden la mayor baza de sus antecesores: poder cargarlos sobre la parte trasera del Nothing Phone.

Son compatibles tanto con iOS como con Android, y se conectan a nuestro smartphone mediante Bluetooth 5.2.

Imágenes | Nothing

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.