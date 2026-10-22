Este pequeño gadget cuesta 19,71 euros y sirve para subir y bajar las persianas eléctricas mediante comandos de voz

Hoy en día hay dispositivos para (casi) todo. Para el hogar tenemos desde cámaras de seguridad hasta altavoces inteligentes. También algunos que nos facilitan ciertas tareas como el interruptor para persianas de Meross, que destaca sobre todo por su precio ahora que ha bajado hasta los 19,71 euros.
Meross - Interruptor para persianas
Un dispositivo perfecto para el hogar
Este interruptor de la marca Meross realmente es un interruptor que se ha de colocar en la pared de la habitación, conectando los cables de bajada, de subida, de fase y el neutro. Esto nos permite pulsar la tecla para que podamos utilizarlo en la persiana eléctrica que queramos.
Lo bueno es que este interruptor es compatible tanto con Alexa como con Google Assistant, permitiendo de esta forma que podamos utilizar comandos de voz para subir y bajar las persianas sin tener que pulsar el interruptor constantemente.
Además, cabe añadir que podemos utilizar la app de la marca Meross para crear rutinas o temporizadores (ideal para que se suban o bajen a determinadas horas), así como seleccionar en porcentaje cuánto queremos que suba o baje la persiana.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del interruptor para persianas de Meross hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Si tienes una persiana eléctrica y quieres bajarla, subirla o crear rutinas y temporizadores con comandos de voz.
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⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes una persiana eléctrica, ya que es algo obligatorio.
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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
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