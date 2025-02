De lo más clásico de Michael Jackson hasta las piezas musicales de Hans Zimmer. Cinco obras que merecen ser escuchadas en vinilo

La era digital está llegando a todos los rincones. La última industria que está viendo descender las ventas en formato físico es la de los videojuegos, y parece que, salvando las distancias, puede llevar el mismo recorrido (o peor) que la de la música. Afortunadamente, para este último caso podemos abrazar el formato de los discos vinilo, que se siguen comercializando y que en muchas ocasiones lo hacen a precios no demasiado altos. Por ello, en este artículo hemos querido reunir cinco obras que merecen ser escuchadas en vinilo.

Triller (Michael Jackson) por 23,99 euros, un vinilo que incluye nueve canciones del icónico Rey del Pop.

por 23,99 euros, un vinilo que incluye nueve canciones del icónico Rey del Pop. The Classics (Hans Zimmer) por 30,56 euros, 12 temas musicales de uno de los grandes compositores de la industria cinematográfica.

por 30,56 euros, 12 temas musicales de uno de los grandes compositores de la industria cinematográfica. Greatest Hits (Queen) por 41,99 euros, un buen recopilatorio con los mejores hits de uno de los mejores grupos musicales de la historia.

por 41,99 euros, un buen recopilatorio con los mejores hits de uno de los mejores grupos musicales de la historia. Soundtrack Hits (John Williams) por 38,84 euros, un vinilo que incluye los mejores temas musicales del compositor.

por 38,84 euros, un vinilo que incluye los mejores temas musicales del compositor. Legend (Bob Marley) por 31,99 euros, un vinilo con 14 canciones del icónico Rey del Reggae.

Triller (Michael Jackson)

El Rey del Pop nos ha dejado piezas de lo más espectaculares a lo largo de su trayectoria profesional, y muchas de ellas las podemos encontrar en este vinilo. Incluye dos discos con un total de nueve canciones, de entre las que podemos destacar 'Thriller', 'Beat it' o 'Billie Jean'. Su precio es de 23,99 euros.

The Classics (Hans Zimmer)

Hans Zimmer es uno de los mejores compositores en la industria cinematográfica. Hemos podido escuchar muchas de sus piezas en películas como 'El Caballero Oscuro', 'Piratas del Caribe', 'Origen' y la inolvidable 'Interstellar'. Este vinilo, que tiene un precio de 30,56 euros, incluye algunas de sus mejores piezas; además de las películas que ya hemos nombrado, podemos disfrutar de la música de 'Gladiator' y 'El Rey León'. En total, el vinilo viene con 12 canciones.

The Classics (Hans Zimmer ) Hoy en Amazon — 30,56 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Greatest Hits (Queen)

Y qué decir de Queen. Tras la 'Bohemian Rhapsody' en la que Rami Malek bordaba el papel de Freddy Mercury, somos muchos los que volvimos a deleitarnos con algunas de sus mejores canciones. El vinilo, de hecho, incluye los mejores hits de Queen: por 41,99 euros tenemos 17 canciones de auténticos clasicazos como 'Bohemian Rhapsody', 'Somebody to love', 'Killer Queen' o 'We Will Rock You'.

Soundtrack Hits (John Williams)

Si hablamos de piezas musicales del cine que se nos quedan grabadas en la memoria, inevitablemente podemos pensar en algunas de las clásicas de John Williams. Este vinilo incluye las mejores canciones de sus bandas sonoras. Por 38,84 euros, tenemos un total de 12 canciones, entre las que encontramos piezas de 'Indiana Jones', 'Tiburón', 'Harry Potter' y, por supuesto, 'Star Wars'.

Soundtrack Hits (John Williams) PVP en Amazon — 38,84 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Legend (Bob Marley)

No podíamos olvidarnos del Rey del Reggae. Bob Marley se sigue escuchando (mucho) a día de hoy, y no es de extrañar. Tras 'Bob Marley: One Love', un biopic que narraba la historia del artista, qué mejor que rememorar algunas de sus mejores canciones. Este vinilo que tiene un precio de 31,99 euros incluye un total de 14 canciones, entre las que destacan 'Is this love', 'No woman, no cry' o Could you be loved'.

Legend (Bob Marley) PVP en Amazon — 31,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Blocks en Unsplash, Legacy, Sony Music Classical, Virgin, Gama Music, Island

En Xataka | Mejores tocadiscos. Cuál comprar y seis recomendaciones para todos los bolsillos

En Xataka | Guía de compra de giradiscos y su aguja: todo lo que necesitas para ser un gourmet del vinilo