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Carrefour liquida esta smart TV QLED de Xiaomi para la cocina o el dormitorio: ahora cuesta 149 euros

Una tele con Google TV y compatible con AirPlay de Apple

Teles Carrefour 25
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fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
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2921 publicaciones de Fran León

A veces, a la hora de comprar una tele para el dormitorio, la cocina o una segunda residencia, optamos por paneles con peor calidad de imagen, pero esto es algo que puede cambiar gracias a esta oferta que hemos encontrado en Carrefour. Ahora, puedes llevarte esta Xiaomi TV A Pro 32 (2026) rebajada a 149 euros cuando su precio habitual es de 199 euros.

Smart TV QLED 32" (28,81 cm) Xiaomi L32MB-APEU, HD, 60 Hz, Google TV, Dolby Audio

Smart TV QLED 32" (28,81 cm) Xiaomi L32MB-APEU, HD, 60 Hz, Google TV, Dolby Audio

PVP en Carrefour — 149,00 Xiaomi — 149,00 MediaMarkt — 149,00 PcComponentes — 149,99
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Una tele buena, bonita y barata

Xiaomi Tv A Pro 2026 1

Este modelo de Xiaomi destaca por llevar la tecnología de puntos cuánticos (QLED) a un formato compacto de 32 pulgadas, ofreciendo así una representación de color, brillo y contraste muy superior a los paneles LED tradicionales que solemos ver en esta gama de tamaño.

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El sistema operativo bajo el que funciona es Google TV, uno de los más completos y fluidos del mercado y que brinda acceso directo a las principales plataformas de streaming. En lo que a audio respecta, es compatible con Dolby Audio, para poder disfrutar de una experiencia acústica clara y mejorada.

Viene con Chromecast y Google Assistant integrados, para que así puedas enviarle contenidos desde el móvil o la tablet directamente a la pantalla, además de poder controlar la reproducción mediante comandos de voz. Aunque también es compatible con Apple AirPlay, por si tienes iPhone y quieres enviarle contenido a la tele.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv xiaomi tv a pro 2026 32 pulgadas hoy

 LO MEJOR

  • Tecnología QLED en tamaño compacto: a diferencia de la gran mayoría de televisores de 32 pulgadas que utilizan paneles LED básicos, este modelo incorpora puntos cuánticos para ofrecer una gama cromática mucho más rica, brillante y viva.
  • Diseño elegante sin marcos: su estética minimalista aprovecha muy bien el frontal, haciendo que encaje de forma discreta en cualquier rincón de la cocina o un dormitorio.

❌ LO PEOR

  • Resolución limitada... Aunque el panel QLED mejora el color, en este tamaño de 32 pulgadas la resolución suele quedarse en HD o 1366 x 768 píxeles, por lo que no esperes una nitidez 4K.
  • Potencia de sonido justa... Sus altavoces integrados cumplen para ver telediarios, vídeos o series cotidianas, pero ofrecen una experiencia acústica plana sin graves profundos para películas de acción.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un segundo televisor que ocupe poco espacio pero ofrezca una imagen colorida y un sistema inteligente actualizado.

⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres tenerlo como televisor principal en el salón para ver cine, series o jugar con consolas de última generación, ya que se te quedará muy corta en tamaño como en resolución y potencia de sonido.
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Imágenes | Webedia y Xiaomi

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