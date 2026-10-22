Carrefour liquida esta smart TV QLED de Xiaomi para la cocina o el dormitorio: ahora cuesta 149 euros

A veces, a la hora de comprar una tele para el dormitorio, la cocina o una segunda residencia, optamos por paneles con peor calidad de imagen, pero esto es algo que puede cambiar gracias a esta oferta que hemos encontrado en Carrefour. Ahora, puedes llevarte esta Xiaomi TV A Pro 32 (2026) rebajada a 149 euros cuando su precio habitual es de 199 euros.
Smart TV QLED 32" (28,81 cm) Xiaomi L32MB-APEU, HD, 60 Hz, Google TV, Dolby Audio
Una tele buena, bonita y barata
Este modelo de Xiaomi destaca por llevar la tecnología de puntos cuánticos (QLED) a un formato compacto de 32 pulgadas, ofreciendo así una representación de color, brillo y contraste muy superior a los paneles LED tradicionales que solemos ver en esta gama de tamaño.
El sistema operativo bajo el que funciona es Google TV, uno de los más completos y fluidos del mercado y que brinda acceso directo a las principales plataformas de streaming. En lo que a audio respecta, es compatible con Dolby Audio, para poder disfrutar de una experiencia acústica clara y mejorada.
Viene con Chromecast y Google Assistant integrados, para que así puedas enviarle contenidos desde el móvil o la tablet directamente a la pantalla, además de poder controlar la reproducción mediante comandos de voz. Aunque también es compatible con Apple AirPlay, por si tienes iPhone y quieres enviarle contenido a la tele.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv xiaomi tv a pro 2026 32 pulgadas hoy
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un segundo televisor que ocupe poco espacio pero ofrezca una imagen colorida y un sistema inteligente actualizado.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres tenerlo como televisor principal en el salón para ver cine, series o jugar con consolas de última generación, ya que se te quedará muy corta en tamaño como en resolución y potencia de sonido.
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Imágenes | Webedia y Xiaomi
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