La barra de sonido minimalista de Xiaomi por menos de 40 euros y que sirve tanto para PC como para la tele

Mejorar el sonido del ordenador de escritorio o de la televisión de la habitación no exige hacer un gran desembolso ni llenar el espacio de cables molestos. Xiaomi cuenta con soluciones compactas de diseño sobrio que se adaptan a casi cualquier espacio y, ahora, su barra de sonido minimalista (Xiaomi Desktop Speaker) se puede conseguir en AliExpress por solo 38,80 euros.
Xiaomi Desktop Speaker
Una barra de sonido con gran versatilidad
Esta barra de sonido destaca por un elegante acabado mate de líneas limpias en color negro que encaja sin estridencias tanto debajo del monitor del ordenador como frente a una smart TV pequeña o de mediano tamaño.
Ofrece máxima versatilidad al permitir conectar dispositivos mediante cable (entrada auxiliar/jack de 3,5 mm) para evitar cualquier tipo de latencia en el PC, o de forma inalámbrica a través de Bluetooth, para reproducir música directamente desde el móvil o la tablet.
Incorpora altavoces de rango completo diseñados para ofrecer mayor nitidez en las voces, un audio más claro en llamadas o vídeos y unos graves reforzados frente a los altavoces integrados de monitores o teles sencillas.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para barra de sonido xiaomi desktop speaker hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Quieres mejorar el audio del PC o monitor de trabajo, es ideal para colocar bajo la pantalla del ordenador sin ocupar mucho espacio.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un sonido envolvente, soporte para Dolby Atmos o graves potentes para pelis de acción, esta barra se te quedará corta.
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