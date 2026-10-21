La barra de sonido minimalista de Xiaomi por menos de 40 euros y que sirve tanto para PC como para la tele

Mejorar el sonido del ordenador de escritorio o de la televisión de la habitación no exige hacer un gran desembolso ni llenar el espacio de cables molestos. Xiaomi cuenta con soluciones compactas de diseño sobrio que se adaptan a casi cualquier espacio y, ahora, su barra de sonido minimalista (Xiaomi Desktop Speaker) se puede conseguir en AliExpress por solo 38,80 euros.

Una barra de sonido con gran versatilidad

Esta barra de sonido destaca por un elegante acabado mate de líneas limpias en color negro que encaja sin estridencias tanto debajo del monitor del ordenador como frente a una smart TV pequeña o de mediano tamaño.

Ofrece máxima versatilidad al permitir conectar dispositivos mediante cable (entrada auxiliar/jack de 3,5 mm) para evitar cualquier tipo de latencia en el PC, o de forma inalámbrica a través de Bluetooth, para reproducir música directamente desde el móvil o la tablet.

Incorpora altavoces de rango completo diseñados para ofrecer mayor nitidez en las voces, un audio más claro en llamadas o vídeos y unos graves reforzados frente a los altavoces integrados de monitores o teles sencillas.

⚡ EN RESUMEN: oferta para barra de sonido xiaomi desktop speaker hoy ✅ LO MEJOR Diseño minimalista y compacto: su estética sobria y limpia en color negro encaja a la perfección en cualquier setup de escritorio bajo un monitor o en el mueble del salón sin llamar la atención.

su estética sobria y limpia en color negro encaja a la perfección en cualquier setup de escritorio bajo un monitor o en el mueble del salón sin llamar la atención. Sonido muy superior a los altavoces integrados: ofrece una nitidez de voz muy clara y mayor potencia estéreo para mejorar drásticamente el audio plano de la mayoría de monitores y televisores económicos. ❌ LO PEOR Conectividad justa (sin HDMI ARC ni fibra óptica)... No dispone de puertos digitales avanzados como HDMI ARC o entrada óptica, por lo que en el televisor dependerás del puerto de auriculares de 3,5 mm o de la conexión Bluetooth.

No dispone de puertos digitales avanzados como HDMI ARC o entrada óptica, por lo que en el televisor dependerás del puerto de auriculares de 3,5 mm o de la conexión Bluetooth. Potencia y graves limitados... Al no contar con un subwoofer independiente, no ofrece los graves profundos o retumbantes necesarios para una experiencia de cine exigente. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres mejorar el audio del PC o monitor de trabajo, es ideal para colocar bajo la pantalla del ordenador sin ocupar mucho espacio. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un sonido envolvente, soporte para Dolby Atmos o graves potentes para pelis de acción, esta barra se te quedará corta.

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