Aldi soluciona mi papeleta en todas las comidas familiares con un trípode con IA que me sigue y funciona como pulsador a distancia

Soy de los más altos de la familia y en cada comida que hacemos me toca a mí estirar el brazo y hacer la correspondiente foto o selfie. Por ello me parece especialmente interesante el nuevo trípode con IA de Rollei que venderá Aldi el próximo 31 de octubre en sus establecimientos físicos. Además, lo tendrá de oferta por 24,99 euros en lugar de 59,99 euros.

Es importante mencionar que solo estará disponible en establecimientos físicos. Si no tienes cerca un supermercado Aldi, el mismo modelo se encuentra disponible en Amazon a un precio de 39,99 euros.

Trípode con IA Rollei Hoy en Amazon — 39,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un práctico trípode para hacer fotos y vídeos en reuniones familiares o viajes

Lo interesante de este trípode es que se puede utilizar como soporte de mano (o palo de selfie), así como trípode en el caso de querer hacer una foto grupal con bastantes personas. Además, no podemos olvidarnos de su seguimiento facial para que nos siga mientras nos movemos, algo que es más práctico de cara a realizar vídeos.

También cuenta con gestos mediante IA, así como con un mando a distancia que funciona a través de conexión Bluetooth. Esto último nos permite realizar fotografías a distancia sin necesidad de utilizar algún dispositivo externo que funcione como pulsador.

Incluye un soporte desmontable para smartphones que funciona de manera universal (para distintos tamaños de móviles) y cuenta con una estructura regulable en altura con una longitud variable de entre 38 a 163 centímetros.

⚡ EN RESUMEN: oferta del trípode con ia rollei hoy ✅ LO MEJOR Tiene seguimiento facial y control por gestos .

. Incluye un mando Bluetooth .

. Se puede utilizar como palo de selfie. ❌ LO PEOR En Aldi, solo estará disponible en establecimientos físicos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un palo de selfie o trípode para hacer fotos y vídeos, ya sea en comidas familiares o en viajes. ⛔ NO LO COMPRES SI... No le vas a sacar mucho partido haciendo fotos o vídeos, sobre todo exprimiendo funciones como el seguimiento facial, ya que hay modelos, sin estas características de IA, que son más económicos.

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Imágenes | Aldi y Compradicción (cabecera), Rollei

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