Adiós al blooming: así evoluciona el MiniLED con la novena generación de TCL y su tecnología SQD-MiniLED

El mercado de los televisores lleva unos años girando alrededor de una idea clara: el MiniLED se ha consolidado como la alternativa más sólida para quienes buscan un gran brillo y negros profundos sin dar el salto directo a los paneles OLED. Sin embargo, la carrera por presumir de cifras cada vez más altas en las especificaciones técnicas ha chocado a menudo con un problema en entornos reales: la gestión del color y los molestos halos de luz (blooming).

Con la presentación de su novena generación de tecnología de pantalla, bautizada como SQD-MinLED (Super Quantum Dot), TCL busca precisamente equilibrar esa ecuación. Tras años impulsando esta tecnología desde que lanzó el primer MiniLED en el mercado en 2019, la marca traslada su desarrollo de paneles (a través de su filial TCL CSOT) a una nueva familia de televisores.

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¿En qué consiste el SQD-MiniLED?

Hasta ahora, la combinación de MiniLED y puntos cuánticos (Quantum Dots) se centraba en utilizar miles de diodos diminutos tras el panel para controlar la luz por zonas. La evolución hacia el SQD-MiniLED ataca a dos problemas para mejorar la experiencia visual en el día a día:

Tratamiento cromático más preciso: introduce un nuevo material de puntos cuánticos (Super QLED) combinado con un filtro de color de alta precisión (Ultra Color Filter), diseñado para mantener la fidelidad y la intensidad de los colores según el estándar cinematográfico BT.2020, incluso en las escenas más luminosas.

introduce un nuevo material de puntos cuánticos (Super QLED) combinado con un filtro de color de alta precisión (Ultra Color Filter), diseñado para mantener la fidelidad y la intensidad de los colores según el estándar cinematográfico BT.2020, incluso en las escenas más luminosas. Control drástico del blooming: mediante una arquitectura óptica perfeccionada, se busca minimizar los halos de luz que suelen aparecer alrededor de los objetos brillantes sobre fondos oscuros, uno de los talones de Aquiles tradicionales de esta tecnología.

Los nuevos modelos: así queda el catálogo

Esta novena generación no se queda en simple teoría, sino que se despliega en varias gamas diseñadas para diferentes perfiles de usuarios:

TCL X11L: el buque insignia de la marca. Está enfocado directamente a los entusiastas de la tecnología y del cine en casa que buscan el máximo rendimiento visual sin concesiones.

TCL C8L: se posiciona como una opción de corte prémium orientada a quienes buscan montar una experiencia de gran formato en salones amplios.

TCL C7L y Q7D Pro: los modelos pensados para llevar esta tecnología a un público más amplio. El C7L actúa como un televisor todoterreno para el uso diario (series, deportes o consolas), mientras que el Q7D Pro se plantea como la puerta de entrada más accesible a las ventajas del SQD-MiniLED.

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En el apartado acústico, la marca ha apostado por alianzas de peso: los modelos X11L, C8L y C7L integran un sistema de sonido avanzado firmado por Bang & Olufsen, mientras que el modelo Q7D Pro confía en un sistema Onkyo 2.1.

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