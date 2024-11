Adiós a mi tiempo libre: la nave de la nueva serie de Star Wars tiene un LEGO increíble más barato que nunca

Star Wars es una de las sagas más populares de la historia, y aunque la franquicia no atraviesa su mejor momento, mucha gente está esperando el estreno de "Star Wars: Skeleton Crew", la nueva serie que se emitirá a partir del próximo 3 de diciembre en Disney+. Lo mejor de todo es que el Black Friday, que podéis seguir en directo con nosotros, nos ha dejado una oferta espectacular en el LEGO 75374 Star Wars: Skeleton Crew - The Onyx Cinder, que se puede conseguir por 98,55 euros.

El LEGO de la nave de Skeleton Crew está rebajado por tiempo limitado

El precio de venta recomendado de este LEGO es de 139,99 euros, por lo que conseguirlo por 98,55 euros es una oportunidad fantástica. No obstante, es importante señalar que, al contrario que otras ofertas del Black Friday, no estará disponible durante toda la campaña. Se trata de una oferta flash de Miravia, que terminará en aproximadamente 12 horas. Por lo que sí te interesa, no dejes pasar el tiempo.

Lo primero que destaca de este LEGO son las 5 minifiguras que incluye, entre las que podemos ver a los diferentes miembros de la tripulación de la Onyx Cinder, con el personaje interpretado por Jude Law a la cabeza. La nave en sí está repleta de detalles, como motores giratorios, dos torretas que disparan fichas y compartimentos de carga que se abren y cierran para guardar los accesorios.

Este kit de LEGO tiene una edad recomendada de mayores de 10 años, por lo que es perfecto para los peques de la casa o para aquellos adultos que sean fans de la saga. Además, cuenta con un total de 1.325 piezas, por lo que nos garantizará unas cuantas horas de entretenimiento hasta tener la nave construida al completo. Gracias a sus 36 cm de longitud una vez montada, es perfecta para colocarla en una estantería o una vitrina.

Otros LEGO de Star Wars

LEGO Star Wars Destructor Estelar Imperial Nave de Juguete de Construcción con Minifiguras de Darth Vader, Cal Kestis y Más Personajes, Regalo de Reyes para Niños y Niñas de 10 Años o Más 75394 Hoy en Amazon — 143,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | LEGO, Disney

En Xataka | Tus series, cómics y películas favoritas también en LEGO: 15 kits de construcción ideales para montar tú mismo o regalar

En Xataka | Construcciones LEGO a otro nivel: la Serie Technic tiene los modelos con los que soñaría cualquier coleccionista