A precio de outlet esta barra de sonido con cuatro altavoces y un subwoofer inalámbrico. Es ideal para cualquier tele

Pese a que muchos televisores cuentan con sistemas de audio potentes o compatibles con tecnologías como Dolby Atmos, al tener que estar integrados en el televisor sus tamaños suelen ser justitos, lo que significa que están limitados a un pequeño espacio. Por ello, viene bien contar con una barra de sonido si buscamos una experiencia más envolvente, sobre todo si viene bien equipada.

Si, además, queremos un modelo que no sea muy caro, la barra de sonido Ultimea Aura A40 ahora mismo se encuentra de oferta en Amazon por 117,60 euros, su precio mínimo histórico.

Precio mínimo histórico

Esta barra de sonido destaca principalmente porque viene bien equipada en cuanto a número de altavoces se refiere. Además de contar con la propia barra de sonido y un subwoofer inalámbrico, incluye cuatro altavoces (dos frontales y dos traseros) que podemos colocar por el salón para tener una experiencia de audio mucho más envolvente e inmersiva, ya sea a la hora de consumir contenido de cine y series o de videojuegos.

También es importante añadir que la barra de sonido es algo más compacta de lo que solemos ver en otras marcas, un punto interesante si no tenemos demasiado espacio en el mueble del televisor, sobre todo si ya tenemos bastante espacio ocupado con consolas u otros objetos.

La barra de sonido ofrece 7.1 canales gracias a sus ocho altavoces, viene con varios modos de sonido para películas, música, voz, deportes, juegos y contenido nocturno y permite que conectemos dispositivos, como el televisor, consolas o móviles, a través de su Jack de 3.5 mm y por medio de Bluetooth o puerto USB.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Ultimea Aura A40 hoy ✅ LO MEJOR Sus altavoces delanteros y traseros .

. La barra de sonido es compacta. ❌ LO PEOR La colocación de los altavoces traseros: es necesario tener espacio detrás del sofá o de los sillones para que podamos tener una buena experiencia envolvente. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una barra de sonido que te permita tener una experiencia más envolvente consumiendo contenido de cine, series y videojuegos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un modelo que no tenga tantos altavoces externos y prefieres que cuente con tecnologías como Dolby Atmos.

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