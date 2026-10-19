A precio de outlet en Carrefour esta enorme tele Samsung MiniLED de 75 pulgadas con Tizen y perfecta para salones iluminados

Si estás pensando en renovar la vieja tele de tu salón y tienes en mente un modelo de grandes dimensiones, Carrefour tiene ahora (solo durante hoy) esta smart TV Samsung TU75M73HAU de 75 pulgadas con un descuento del 15% al añadirla a la cesta. Su PVP oficial es de 699 euros, pero ahora se queda disponible por 594,15 euros.

Una tele gigante para salones muy luminosos

Este modelo de Samsung destaca principalmente por su panel con tecnología MiniLED y una generosa diagonal de 75 pulgadas (190,5 cm). Gracias a la retroiluminación MiniLED, la pantalla ofrece un control de la luz mucho más preciso, contrastes más profundos y un nivel de brillo superior que evita los reflejos en estancias o salones con mucha luz natural.

La resolución que ofrece es 4K UHD y su procesador viene con inteligencia artificial, que optimiza en tiempo real la imagen y el sonido, escalando cualquier contenido de menor resolución a 4K con mayor nitidez.

El sistema operativo bajo el que funciona es Tizen, que incorpora las principales plataformas de streaming y en el apartado sonoro, sus altavoces ofrecen sonido envolvente con OTS Lite y Q-Symphony. Por último, se puede destacar que es compatible con los asistentes Bixby, Alexa y Google Assistant, además de incorporar WiFi, Bluetooth y tres puertos HDMI.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart TV Samsung TU75M73HAU hoy ✅ LO MEJOR Brillo y rendimiento en habitaciones luminosas: gracias a la tecnología MiniLED, ofrece niveles de brillo muy elevados y un control de la luz excelente, perfecta para salones con grandes ventanales o mucha luz natural.

gracias a la tecnología MiniLED, ofrece niveles de brillo muy elevados y un control de la luz excelente, perfecta para salones con grandes ventanales o mucha luz natural. Funciones de sonido inmersivo: es compatible con OTS Lite (sonido que sigue el movimiento en pantalla) y Q-Symphony, permitiendo combinar los altavoces del televisor con una barra de sonido compatible de la marca. ❌ LO PEOR Tasa de refresco limitada a 60 Hz... Aunque cumple sobradamente para ver televisión, series, películas y jugar de forma casual, carece de los 120 Hz nativos que buscan los jugadores más exigentes con consolas de última generación (PS5 o Xbox Series X).

Aunque cumple sobradamente para ver televisión, series, películas y jugar de forma casual, carece de los 120 Hz nativos que buscan los jugadores más exigentes con consolas de última generación (PS5 o Xbox Series X). Limitaciones angulares frente a paneles OLED... Como ocurre con la mayoría de paneles LCD/MiniLED, si se visualiza la pantalla desde ángulos muy escorados, se puede perder algo de contraste o saturación del color. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una pantalla gigante sin arruinarte. Es ideal para transformar el salón en una auténtica sala de cine doméstica gracias a sus imponentes 190 cm de diagonal por un precio ajustado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un salón con espacio reducido, ya que con una anchura de más de 1,66 metros, requiere de un mueble de televisión muy grande o de una pared con espacio libre suficiente para su instalación.

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Imágenes | Webedia y Samsung

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