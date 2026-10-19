A precio de outlet en Carrefour esta enorme tele Samsung MiniLED de 75 pulgadas con Tizen y perfecta para salones iluminados

Si estás pensando en renovar la vieja tele de tu salón y tienes en mente un modelo de grandes dimensiones, Carrefour tiene ahora (solo durante hoy) esta smart TV Samsung TU75M73HAU de 75 pulgadas con un descuento del 15% al añadirla a la cesta. Su PVP oficial es de 699 euros, pero ahora se queda disponible por 594,15 euros.
Samsung TV 75 Pulgadas Mini LED M73H 4K Smart TV con Vision AI
Una tele gigante para salones muy luminosos
Este modelo de Samsung destaca principalmente por su panel con tecnología MiniLED y una generosa diagonal de 75 pulgadas (190,5 cm). Gracias a la retroiluminación MiniLED, la pantalla ofrece un control de la luz mucho más preciso, contrastes más profundos y un nivel de brillo superior que evita los reflejos en estancias o salones con mucha luz natural.
La resolución que ofrece es 4K UHD y su procesador viene con inteligencia artificial, que optimiza en tiempo real la imagen y el sonido, escalando cualquier contenido de menor resolución a 4K con mayor nitidez.
El sistema operativo bajo el que funciona es Tizen, que incorpora las principales plataformas de streaming y en el apartado sonoro, sus altavoces ofrecen sonido envolvente con OTS Lite y Q-Symphony. Por último, se puede destacar que es compatible con los asistentes Bixby, Alexa y Google Assistant, además de incorporar WiFi, Bluetooth y tres puertos HDMI.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para smart TV Samsung TU75M73HAU hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas una pantalla gigante sin arruinarte. Es ideal para transformar el salón en una auténtica sala de cine doméstica gracias a sus imponentes 190 cm de diagonal por un precio ajustado.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un salón con espacio reducido, ya que con una anchura de más de 1,66 metros, requiere de un mueble de televisión muy grande o de una pared con espacio libre suficiente para su instalación.
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