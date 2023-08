Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 19 de agosto

Un sábado más, el Hoy No Circula sabatino se pone en marcha en este 12 de agosto. La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA) ha ideado un protocolo que se aplica para todos los autos que se desplacen por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). En ella, se prohíbe la circulación a todos los automóviles afectados, independientemente de su matrícula o el origen de sus placas.

La intención última del proyecto es reducir las partículas contaminantes en suspensión, con el objetivo de mejorar la calidad del aire que se respira en la ZVMZ. El Hoy No Circula está activo en 16 alcaldías de ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México





Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

Cada vez que se aplica el Hoy No Circula, las prohibiciones para circular se extienden entre las 5:00 y las 22:00 horas. Éstas no hacen distinciones de matrícula u origen de placa, por lo que se reduce el volumen de vehículos (y de emisiones) cuando más cantidad se espera en la calle. El objetivo final, por tanto, es reducir la contaminación generada por los vehículos.

¿Cómo se deciden estas restricciones? Se aplican utilizando lo reflejado en un calendario rotatorio en el que se especifica quién y cuándo puede circular o por el contrario, tiene que descansar. En este calendario se especifican lso autos que no pueden circular un día a la semana y dos sábados al mes.

En este caso, ¿qué autos pueden moverse y cuáles no por el área delimitada anteriormente este 12 de agosto? Los autos con holograma 1 y matrícula terminada en número impar estarán obligados a descansar, pues el sábado contará como el tercer fin de semana de este mes de agosto. Los coches con holograma 2 no podrán circular ningún sábado.

Las restricciones, como decimos, son rotatorias, con el objetivo de que no sean siempre los mismos autos los que se vean en la obligación de descansar. Los turnos son rotatorios y, por tanto, el Hoy No Circula no siempre afecta a los mismos automóviles. De todas maneras, hay algunas excepciones que no podemos perder de vista:

Aquellos con holograma 0 y 00

Aquellos que funcionan a electricidad, gas natural o sean híbridos

Los que poseen placa para discapacitados

Todos aquellos dedicados a servicios de transporte urbano (incluye los funerarios)

Los que ofrezcan transporte escolar o de pasajeros

Aquellos destinados a la seguridad pública y/o protección civil

En caso de incumplir estas restricciones, la multa será de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 1,924.40 pesos y hasta 2,886.60 pesos.

Foto | Büşra Salkım