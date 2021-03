OPPO Find X3: presentación oficial en directo y en vídeo

Ha llegado el día. Un año después del lanzamiento de la serie OPPO Find X2, la compañía china vuelve a la carga con el lanzamiento de la serie Find X3 que, como su propio nombre indica, es una serie y, cómo tal, se esperan al menos dos dispositivos. OPPO presentará sus terminales en una conferencia online que, por supuesto, podrás seguir en vivo y en directo con nosotros.

El evento tendrá lugar hoy, 11 de noviembre, a las 13:00 hora española. Los horarios según la región son los siguientes:

España : 13:00 (12:00 en Canarias).

: 13:00 (12:00 en Canarias). México : 6:00 AM.

: 6:00 AM. Ecuador, Colombia, Cuba : 7:00 AM.

: 7:00 AM. Venezuela : 8:00 AM.

: 8:00 AM. Chile, Argentina: 9:00 AM.

Qué esperamos ver

Salvo que haya alguna sorpresa y OPPO tenga preparado algún dispositivo relacionado con su ecosistema (como unos auriculares), lo más probable es que el evento de hoy esté centrado en sus nuevos smartphones. OPPO habla de Serie Find X3, por lo que es de esperar que veamos varios terminales.

¿Cuántos? Mínimo dos y de ahí en adelante, ya que la serie Find X2 está compuesta por el Find X2, el Find X2 Neo, el Find X2 Lite y el Find X2 Pro, así que podemos decir que es una familia bastante numerosa. El lema de la nueva serie es "Descubre el verdadero color", por lo que podemos esperar un foco importante en la pantalla y en la cámara, algo en lo que OPPO se ha centrado mucho en los últimos años.

Sobre las especificaciones no se sabe demasiado, pero no sería extraño que la compañía apostase por lo último de Qualcomm para el motor. Lo que la empresa sí ha dejado ver es el diseño de, al menos, uno de los terminales, que cuenta con un peculiar módulo de cámara en la esquina superior izquierda. No sabemos si será el mismo diseño para todos los móviles o para un modelo en concreto.

Sea como sea, lo que es seguro es que hoy saldremos de dudas, así que estaremos pendientes del evento para conocer todas las novedades de OPPO. ¡Esperamos que sigáis la conferencia con nosotros!