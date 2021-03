Los paneles solares de IKEA frente a los de la competencia: lo que opinan los expertos

Para una vivienda pequeña, IKEA propone instalar un kit de 4 paneles fotovoltaicos de 340 W por unos 4.170 euros. "Energía renovable a un precio asequible", según defienden ellos, pero "un coste de hace 10 años", según algunos usuarios. Para obtener una mejor imagen de cuál es el estado de precios de la instalación de paneles solares en España, hemos consultado con varios expertos del sector energético.

De acuerdo con la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), en 2020 se instalaron hasta 596 MW de potencia fotovoltaica para autoconsumo en España, un 30% más que el año anterior. La tendencia lleva varios años al alza, principalmente tras el cambio a una legislación mucho más favorable de la mano del RD 244/2019 y del RDL 15/2018.

Los expertos confirman una caída generalizada de los costes de la energía solar en los últimos años. ¿Hasta qué punto? Estas son las cifras que nos aportan; desde el precio medio de una instalación de unos 1.500W hasta el nivel en que se sitúa el kilovatio-pico.

El precio de los paneles solares se ha reducido hasta un 90%

Todos los expertos consultados coinciden en que instalar un panel solar hoy en día es mucho más económico que hace una década. El coste ha descendido significativamente y el nivel de precios ya es relativamente asumible.

Rafael Barrera, Director de la Asociación Nacional de productores de energía fotovoltaica (ANPIER), apunta que la bajada ha sido de un 90% respecto a aproximadamente hace 12 años. "Siempre ponemos el ejemplo de los televisores de plasma, que ahora casi los regalan", utiliza Barrera para describir la situación del mercado de los paneles fotovoltaicos.

Como director de una de las asociaciones pioneras nos explica que los costes son totalmente diferentes, principalmente en paneles. "Los inversores también han bajado, pero no tanto. Hay quizás hay todavía algo de margen. También hay margen para que sean más eficientes y compactas", apunta Barrera. Aunque según su visión, el componente de la instalación que más margen tiene son las baterías.

Según datos de la International Renewable Energy Agency , el coste de la energía solar durante la última década bajó un 89%.

Según datos de la International Renewable Energy Agency, en España el coste de la energía solar ha caído un 81% entre los años 2010 y 2019. Esta caída se debe principalmente a la bajada, casi equivalente, del 90% en el coste de los módulos y paneles solares. Si nos vamos a la serie temporal entera, la organización expone que en 1976 la generación de un vatio de potencia estaba en 106 dólares. Pero hoy en día, el coste por vatio a nivel global de los módulos solares está en los 0,38 dólares.

Queda bastante claro que el precio de los paneles ha disminuido enormemente, pero estas cifras no nos cuentan toda la historia. Al final de la jornada, el coste por vatio teniendo en cuenta la instalación y certificación, es significativamente mayor.

Desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), asociación que reúne a 500 empresas y asegura representar a más del 85% de la actividad en España, explican que España es un país con mucho sol y es idóneo para aprovechar la energía solar.

Elena Velázquez, Directora Técnica de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), también apunta a la reducción de los costes, que podrían "ser la mitad tranquilamente". Inicialmente los paneles solares tenían precios más altos, con la escasez del silicio y una normativa no favorable, pero los cambios tecnológicos han llevado progresivamente a que ahora mismo se haya normalizado el precio y sea mucho más barato. "Se ha llegado a una estabilización. Los equipos se van a mantener ahí", apunta Velázquez.

Repasando el coste del kit de IKEA, la ingeniera industrial de UNEF, cree que "se ajustan a mercado" en el caso de los cuatro paneles de 340 W por unos 4.000 euros. Si añadimos inversores, componentes eléctricos, certificación y la mano de obra por la instalación, el coste sí se encontraría dentro de lo habitual en España.

En instalaciones pequeñas como la que propone IKEA en su versión básica, el coste de los paneles solares y el inversor puede suponer hasta el 50%. En instalaciones más grandes, el peso del inversor disminuye y los kits suelen tener un coste por vatio ligeramente más competitivo.

"Un panel de 340W puede encontrarse por unos 150 o 200 euros", explica Velázquez. Pero al añadir el resto de componentes es lógico pensar que pueda subir a ese nivel.

Dentro de los costes de la instalación también tiene un peso importante el inversor, el equipo más costoso junto a los paneles y con un precio que puede subir por encima de los 500 euros, en función de la potencia. En esta versión básica, el coste del inversor puede suponer un 25% del total, equivalente al del propio panel que giraría en torno a otro 20-25%. A mayor tamaño de la instalación, más porcentaje va a parar a los paneles.

"Puede que los componentes puedan conseguirse a precios más baratos a través de un distribuidor oficial o empresa instaladora, pero lo que plantea IKEA es la comodidad de acercar la instalación de placas solares. El hecho que compras el kit y ellos se ocupan", reflexiona Velázquez.

El coste de los paneles solares se ha normalizado mucho y pese a que los expertos sí confirman que es fácil encontrar los componentes más baratos, el coste del precio de la instalación va muy ligado al cálculo de horas previstas de trabajo que creen que necesitarán.

"Lo que está en el mercado por ese precio suele tener un nivel de eficiencia bastante bueno", apunta. Generalmente, los paneles solares que se venden habitualmente tienen unos niveles de eficiencia y rendimiento similar.

Según apuntan a Xataka desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), el coste medio en España se sitúa alrededor de 1,5 euros por vatio instalado.

Uno de los datos que ayudan a calcular la relación calidad-precio de una instalación fotovoltaica es el coste del kilovatio-pico. Según apuntan desde la Unión Española Fotovoltaica, el coste medio en España se sitúa alrededor de 1,5 euros por vatio instalado.

Para hacernos una idea, la propuesta básica de IKEA de 4 paneles de 340W sale por unos 3 euros por vatio instalado. Todo sea dicho, al ser una instalación más pequeña es habitual que el coste sea superior. En su propuesta para viviendas de gran tamaño con 12 paneles de 390 W, el coste es de unos 7.890 euros, lo que vendría siendo un coste por vatio de 1,7 euros.

Kit solar de IKEA Paneles Potencia total Precio total Coste por vatio Básico (vivienda pequeña) 4 x 340 W 1.360 W 4.170 € 3,06 €/W Plus (vivienda pequeña) 4 x 390 W 1.560 W 4.925 € 3,15 €/W Básico (vivienda mediana) 8 x 340 W 2.720 W 5.088 € 1,87 €/W Plus (vivienda mediana) 8 x 390 W 3.120 W 6.179 € 1,98 €/W Básico (vivienda grande) 12 x 340 W 4.080 W 6.633 € 1,62 €/W Plus (vivienda grande) 12 x 390 W 4.680 W 7.890 € 1,68 €/W

La instalación de paneles solares ya se acerca al euro por vatio

Cada instalador o distribuidor suele ofrecer sus propios números, pero no es difícil encontrar soluciones cuyo coste se acerca al euro por vatio. Lo que hace una década tenía un presupuesto de más de 20.000 euros, hoy en día es posible conseguirlo por cuatro veces menos. Todas estas cifras son muy relativas, pues varian en función de la calidad de componentes, la fiabilidad de quienes lo montan y lo sencilla que sea la instalación en la vivienda.

Francisco Valverde, consultor del Grupo Menta Energía y analista del sector eléctrico, señala que hoy en día es posible conseguir una instalación de 6 paneles de 450W por unos 3.500 euros, con inversores, componentes, mano de obra y toda la documentación de legalización.

Respecto a los precios de Ikea, Valverde opina que no son los más competitivos: "hay gente que ofrece lo de Ikea por más dinero, el mercado es muy grande, pero es fácil encontrar algo más potente, por menos dinero. Mi referencia es quien bate todos los precios: Autosolar. Unos distribuidores que venden kits y pueden incluir instalación".

Valverde reconoce que estos precios son de derribo y no son los números habituales del sector, donde una solución equivalente a los 6 paneles de 450 W (2.700 W) se situaría alrededor de 4.500 o 5.000 euros. Es precisamente el caso de IKEA con su solución de 8 paneles de 340 W (2.720 W) por unos 5.088 euros, a razón de unos 1,8 euros el vatio instalado.

Hoy en día es posible encontrar instalación de paneles solares de hasta unos 1,2 euros el vatio pico, aunque lo habitual es que se ofrezcan ratios mayores debido a la elección de componentes y el propio coste de la mano de obra.

"En un doméstico, un precio razonable puede estar en 1,2 o 1,3 euros por vatio, incluyendo todo", expone Valverde. Poco a poco, los niveles de precio han ido cayendo a nivel mundial, aunque el analista explica que el ritmo no ha sido el mismo en la caída del precio de la instalación. Mientras en los últimos 10 años la caída de los paneles ha sido del 80%, en la instalación quizás la caída ha sido en torno al 20-30%.

"Hace 10 años podíamos estar fácilmente en los 6 u 8 euros el vatio pico, pero hoy en día, si el usuario busca, pregunta y compara, es posible encontrar hasta 1,2 euros el vatio pico", explica Valverde. "El consumidor se va a encontrar más de los que piden entre 2 y 2,5 euros. Cuesta encontrar los más baratos, pero hay. Lo habitual es que se ofrezcan ratios de 1,5 o 1,6 euros el vatio pico, eso es más razonable".

En el kit de autosolar, un panel de 450 W ocupa aproximadamente unos 2 metros cuadrados. Normalmente no suele utilizarse el tamaño para calcular el coste de la instalación, ya que varía en función de la eficiencia de los paneles, pero el coste medio vendría a situarse entre 300 y 500 euros el metro cuadrado de placas solares, con entre 8 y 10 metros cuadrados para producir un kilovatio pico (kWp), según datos del Instituto Energético de Galicia (Inega).

Rubén Lijó, ingeniero eléctrico y consultor en Sistemas Eléctricos de Potencia, apunta que si cualquier usuario hace una búsqueda rápida online podrá comprobar que paneles similares al ofertado por IKEA están a un precio muy inferior (I, II)). Sin embargo, hay que tener en cuenta el estudio específico de cada cubierta, el proyecto de instalación de los paneles, el servicio de instalación y todos los componentes adicionales. "Evaluando el monto total, no están ofreciendo un servicio notablemente más barato que el de otras compañías, ni tampoco un precio descaradamente superior", concluye Lijó.

Laura Feijóo, ingeniera industrial y coordinadora del Departamento de Autoconsumo en Ecooo Revolución Solar, explicaba a Xataka que los precios pueden variar bastante dependiendo de cómo sea el tejado, de qué edificio sea y de cuántos vecinos participen: "podemos estar hablando de una inversión por vecino de unos 1.500 a 2.000 euros". La normativa actual exige que al menos el 33% de los vecinos de la comunidad se pongan de acuerdo.

La principal recomendación es alejarse de todas las empresas que manden presupuestos sin un estudio personalizado y los expertos recuerdan que hay que comparar tantos los precios como la calidad de los materiales o el propio asesoramiento, además de tener en cuenta la garantía de eficiencia.

Jordi Garcia, CEO de Becquel, instaladora de paneles solares, expone que los kits de IKEA están bien de precio, pero apuestan por componentes que no son top: "He visto que IKEA tienen dos líneas, teniendo en su gama alta inversores SolarEdge, que no están mal, pero no son unos inversores Huawei o SMA".

En los precios de instalación de paneles solares, el material (paneles e inversores) acostumbra a representar el 40%, quedando un 10% para cables y protecciones y el resto a repartir entre personal, documentación y beneficios. Precisamente porque el apartado de la mano de obra supone una parte tan importante, es donde los instaladores recomiendan vigilar más. "Es una inversión a 25 años", apunta Garcia.

Los mejores paneles son también menos habituales. En el sector fotovoltaico existen empresas que certifican la calidad de los paneles, como DNV GL, pero algunos de estos paneles son muy de nicho y no siempre producen suficientes. Es el caso de marcas como LG, Panasonic y en menor medida SunPower. Marcas que teóricamente ofrecen una mejor calidad, pero cuyos paneles no están tan testeados debido a su limitada disponibilidad.

"El coste por vatio en países de fabricación como China o Vietnam, los que sacan más paneles, está en unos 20-23 céntimos. Cuando llegan a España, después de los costes de transporte se acaban vendiendo alrededor de 30 o 40 céntimos el vatio, según el cliente", explica Garcia. "Si a este coste le añadimos la instalación, nos podemos ir a los 2 euros por vatio en las instalaciones puramente residenciales, con legalización, etc. Si bien, una casa grande con trifásico, 20 o 30 placas, coche eléctrico y aerotermia, el coste se va cerca del euro vatio".

El precio por vatio de los paneles que se venden en España se sitúa alrededor de los 30 céntimos, pero en instalaciones residenciales el coste de la mano de obra puede triplicar fácilmente ese nivel.

"En residencial la proporción material-instalación no es tan abrupta. Gran parte del coste es la persona que va a instalarte la placa. Sí ha habido una bajada, pero no tan pronunciada como en la industria. A las empresas que instalan 200 kilovatios sí les ha bajado el precio a la mitad, pero para viviendas no ha sido tanto", expone el CEO de la instaladora catalana.

Los distintos expertos consultados apuntan que el coste puede variar entre una solución y otra, pero la mayoría coincide en que la mejoría es general e incluso los paneles más básicos ofrecen una eficiencia solvente. Hay soluciones avanzadas como los paneles monocristalinos o la tecnología PERC, pero también intervienen factores como el material de producción o cómo se haya hecho la unión de células.

A la espera de las ayudas para reducir el precio

¿Qué puede ocurrir con el coste de la instalación de paneles solares durante los próximos años? ¿Hay mucho margen de mejora? Para Valverde, el siguiente elemento que debería bajar de precio en consonancia es el inversor. Actualmente, para un doméstico el coste del inversor puede ir de un rango de 1.000 a 2.500 euros. "En la medida que se instalen cada vez más y más paneles solares en distintas viviendas, habrá una mayor demanda de inversores", explica el analista. Sin embargo, el margen no parece que irá mucho más allá ya que hay otros factores importantes como el coste del personal.

"En residencial creo que el coste se va a estancar. O bajas en calidad o no hay mucha forma de bajar el coste, ya que si quiero poner placas más grandes, cuesta más tiempo al ser más difíciles de manejar. Hemos llegado a un punto donde no esperamos muchas variaciones, aunque sí van llegando cosas como los inversores híbridos que permiten incorporar baterías y suponen una gran ventaja", explica Garcia.

Los expertos esperan que aquellos instaladores cuyo coste por vatio es superior a los 2 euros sí acaben reduciendo sus precios, pero los márgenes no son tan amplios. Para competir en precio, algunas empresas optan por instaladores autónomos, que cambian en función de la localidad.

De manera equivalente a otros sectores energéticos, la fotovoltaica está a la espera de concretar los nuevos planes de ayuda derivados de los fondos europeos. Estos planes que llegarán en junio variarán en función de la comunidad autónoma, pero podrían suponer en la Península hasta un 25% del coste total.

Los expertos creen que ya no queda mucho margen para reducir el coste de la instalación de paneles solares, pero sí dan importancia a las numerosas bonificaciones y ayudas que pueden suponer hasta el 35% del total.

Adicionalmente, la instalación de paneles solares está bonificada en España tal y como recoge el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Por un lado con una ayuda en el Impuesto por Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y por otro en la declaración con una deducción del impuesto de la renta (IRPF).

Según datos de sotysolar, los propietarios españoles pagaron entre 0,9 y 1,45 euros por vatio por la instalación de placas solares, con una potencia media de 3.000 vatios y una subvención media de un 35% contando los distintos incentivos y subvenciones.

En mercados como el alemán, más maduro y 10 veces más grande pese a tener un menor impacto del sol, encontramos más facilidades e incentivos directos. Aún así, la instalación es más cara ya que la predisposición a gastarse más es más alta. "Aquí por el momento no hay leyes claras y estables que faciliten que la gente lo entienda como una inversión fácil", apuntala Garcia.

Imagen | Carles Rabadà