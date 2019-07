Crear comida con electricidad, agua y CO2: esta startup finlandesa promete para 2021 vender su innovadora proteína de nutrientes inorgánicos

Hasta 1.000 dólares y un año de prisión por llamar "carne a lo que no es carne". Es la ley aprobada por el estado de Missouri y una muestra del conflicto que hay sobre la comida del futuro. Sin embargo es una situación normal teniendo en cuenta los numerosos proyectos que están surgiendo para revolucionar el sector alimenticio.

Uno de estos proyectos para reinventar la comida viene de Finlandia. Se trata de Solar Foods, una startup que cuenta con el apoyo de la ESA y promete haber creado una proteína completamente natural que no utiliza componentes orgánicos del mundo vegetal ni animal. Una solución que ya ha sido mostrada en varios seminarios y tiene fijada la fecha de 2021 para iniciar su comercialización a nivel global.

Solein es el nombre del alimento creado por la compañía finlandesa. Según describen, se trata de "crear comida del aire" ya que estaríamos ante una proteína natural fabricada a partir de una combinación de dióxido de carbono, agua y electricidad.

Se utiliza un microbio para ayudar a la fermentación, en un proceso que describen similar al de la producción de levadura o las bacterias del ácido láctico. Se introducen estos microbios en un biorreactor y con la energía que obtienen del agua, la electricidad y el CO2 se acaba creando la proteína que después con impresión 3D se le puede dar forma.

"Es un proceso de fermentación completamente natural, con un producto final que se ve y sabe igual que la harina de trigo", explican desde Solar Foods. Al ser proteínas unicelulares tienen aspecto de alimento en polvo y pueden ser añadidos para fabricar productos alimenticios completamente nuevos. De la misma manera que de la harina de trigo se hace el pan, con Solein se podrían explorar otros productos. Para hacernos una idea, Solein tiene un contenido de proteínas en un 50%, entre un 5 y 10% de grasas y entre un 20-25% de carbohidratos.

