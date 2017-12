Últimos días: así puedes actualizarte gratis a Windows 10 desde Windows 7 o Windows 8.1

Hoy veremos cómo puedes actualizar gratis a Windows 10, la última versión del sistema operativo de Microsoft. Se trata de una oferta temporal que se aprovecha de una especie de "agujero legal" que estará disponible hasta fin de año. Es decir, tienes una semana para hacerlo.

Microsoft realmente quiere que uses Windows 10 y para ello ha lanzado distintas promociones mediante las cuales lo podías conseguir gratis. La última, la actualización gratuita para los usuarios de tecnologías de asistencia caducará el 31 de diciembre de 2017, así que todavía estás a tiempo de usarla para conseguir Windows 10 gratis.

Un vacío legal que se acaba

Debemos recordar que Windows 10 no es gratis. Su precio oficial es de 145 euros para la versión básica y de 259 euros para la versión profesional. Sin embargo, se lanzó como actualización gratuita temporal para Windows 7 y Windows 8, durante un año. Pasado ese plazo, se siguió ofreciendo la actualización gratis para los usuarios de tecnologías de asistencia.

¿Qué es una tecnología de asistencia? Pues básicamente cualquier tecnología de apoyo que necesites para poder usar el ordenador como la lupa de la pantalla, el contraste aumentado, el teclado en pantalla. Es decir, tecnologías para proveer acceso a personas con dificultades físicas, cognitivas y con discapacidades.

El punto clave es que Microsoft no te pide ninguna prueba de que uses dichas tecnologías, así que desde que se acabó el período de gracia original para actualizar gratuitamente son muchos los que están aprovechando de este método para actualizarse a Windows 10. El chollo se acaba, no obstante, pues el 31 de diciembre dejará de funcionar.

Actualiza gratis a Windows 10

¿Todavía con Windows 7 o Windows 8 y te gustaría actualizar? Todavía puedes y de forma muy fácil gracias al programa de actualización para tecnologías de asistencia. Lo primero, abre esta página web en el navegador de tu PC con Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1. Aquí encontrarás un poco de información sobre la oferta y el botón que debes pulsar, Actualizar ahora.

Se descargará a tu PC un pequeño archivo de unos 6 MB de tamaño. Esto no es Windows 10, sino su instalador: un programa que te guiará paso a paso en el proceso de actualizar tu sistema y descargará por si mismo. Haz clic en el archivo descargado para abrir el instalador.

La primera ventana, como no podía ser de otra forma, es el acuerdo de licencia de Microsoft. Es realmente largo, así que te dejo a ti la decisión de si quieres leerlo o solo pretender que lo has leído. Sea cual sea tu elección, pulsa Accept.

En la siguiente ventana el instalador hará una pequeña comprobación de compatibilidad. Concretamente, revisará que tu sistema cumple los requisitos mínimos de Windows 10 en términos de CPU, memoria y espacio en disco. Si todo está bien, pulsa Next, aunque de hecho no es ni necesario, pues empezará a descargar por sí mismo pasados unos segundos.

Lo único que te falta ahora es esperar a que se termine de descargar Windows 10. Tardará un buen rato, pues Windows 10 es un tanto pesado, así que te recomiendo que te pongas a hacer otras cosas o te vayas a ver la tele. Una vez termine la descarga comenzará la instalación en segundo plano, que por suerte no necesitará de tu intervención hasta más adelante.

Esta actualización gratuita para usuarios de tecnologías de asistencia termina el 31 de diciembre de 2017, pero sigue necesitando una licencia de Windows original. Eso sí, a Microsoft le sigue interesando que más gente se pase a Windows 10, así que es muy probable que aparezcan más métodos -oficiales o no- de hacerte con él.

En Xataka | Si quieres conseguir Windows 10 de forma gratuita, (probablemente) te queda poco tiempo