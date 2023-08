TVE en 4K: cómo sintonizar sus dos canales de la TDT que emiten contenido en UHD

Vamos a explicarte cómo sintonizar los dos canales que emiten contenido en 4K de RTVE. Son canales que emiten TDT en 4K, y la antesala al despliegue definitivo de TVE en 4K a partir del 14 de febrero de 2024. Actualmente, el ente público cuenta con dos canales distintos, uno de ellos el TVE UHD 2 que se ha incorporado más recientemente.

El primero de estos canales se ha utilizado para retransmitir algunos eventos, como el Mundial de Quatar 2022 o la Copa Mundial Femenina 2023. Mientras, el segundo canal 4K está emitiendo la señal de Teledeporte en máxima resolución, aunque esto podría cambiar según sigan haciendo pruebas.

Qué necesita tu televisor

Para poder sintonizar estos canales, necesitas que tu tele tenga un sintonizador DVB-T2, que es el estándar que supone la evolución del DVB-T actual que usa la TDT. Si tu televisor es muy antiguo, entonces puede que necesites recurrir a un sintonizador externo que puedas comprar.

Pero solo necesitarás el sintonizador externo si tu tele es especialmente vieja. Fabricantes como LG y como Samsung llevan incorporando este estándar desde 2012 y 2013 en sus teles, y la mayoría de otros fabricantes desde 2016. Por lotanto, lo normal es que si tienes un televisor relativamente nuevo puedas sintonizar los canales sin problema.

Si tu tele no tiene el estándar DVB-T2, también puedes optar por el estándar DVB-I, un modelo híbrido TDT-IPTV. Es una mezcla de la TDT con la televisión IPTV a través de Internet, por lo que necesitarás que tu tele tenga conexión a Internet para poder usarlo. La emisión llega a la antena o a través de Internet, y el receptor con el DVB-I se encargará en mostrártelo con la máxima calidad posible.

Más allá de poder sintonizarlos, para poder aprovechar la calidad de imagen necesitarás un televisor con resolución 4K. No tener la resolución no impide sintonizarlos, pero si tu tele no puede reproducir esa calidad de imagen lo verás todo un poco peor.

Además de esto, también es recomendable que sea compatible con HDR para disfrutar al máximo de la emisión. Tampoco es estrictamente necesario, pero mejorará la imagen.

Cómo sintonizar los canales

Y si tienes todo lo necesario, entonces solo tienes que proceder a resintonizar la TDT. El proceso a seguir depende de cada televisor, pero vamos a intentar resumirlos todos a continuación con los pasos que debes dar:

Resintonizar la TDT en televisores LG con webOS

Vamos a empezar explicándote cómo resintonizar la TDT en los televisores LG de alta gama, esos que cuentan con el sistema operativo webOS actualizado a sus últimas versiones. Recuerda que dependiendo del modelo los pasos podrían cambiar, pero en general no deberían diferir demasiado.

Pulsa en el botón de Ajustes con el icono de la rueda dentada.

Una vez en los ajustes, pulsa en la opción Toda la configuración.

Cuando entres, ve a la opción de Canales.

Dentro, ahora pulsa en Sintonización y configuración de canales.

Cuando estés aquí, simplemente pulsa en Sint. Auto para empezar a resintonizar automáticamente los canales de la TDT.

Ya sólo te queda buscar la opción de ordenar los canales y tomarte tu tiempo para asignarles su número.

Resintonizar la TDT en televisores Samsung con Tizen

Ahora pasamos a explicarte cómo resintonizar la TDT en los televisores Samsung que utilizan Tizen como sistema operativo. Aquí también, recuerda que dependiendo del modelo los pasos podrían cambiar, pero en general no deberían diferir demasiado.

Estando en la TDT tienes que pulsar en el botón Home del mando.

En la izquierda del todo del menú pulsa en Configuración.

Cuando entres en la configuración, ve a la opción de Emisión.

Allí, puedes pulsar en Sintonización automática para resintonizar automáticamente los canales.

También puedes hacerlo de forma manual entrando en Configuración para expertos y Sintonización manual.

Ya sólo te queda buscar la opción de ordenar los canales y tomarte tu tiempo para asignarles su número.

Resintonizar la TDT en televisores con Android TV

Pasamos ahora a explicarte cómo resintonizar la TDT en los televisores con Android TV como sistema operativo, como por ejemplo las teles de marcas como Sony. Aquí no debería haber muchos cambios, pero siempre puede que algunos modelos hayan modificado algunas opciones.

Con la tele encendida en la TDT, pulsa en el botón Home del mando.

Entra en la sección de Ajustes de Android TV.

Dentro, ve a la opción Configuración canales.

Cuando entres, ahora ve a Configuración Digital.

Una vez dentro, pulsa en la opción de Sintonización Digital.

Pulsa en Margen de frecuencia de la Sintonía Auto, donde es conveniente elegir la opción Completo para conseguir más canales

Y una vez lo tengas, pulsa en Sintonización automática digital para proceder.

Ya sólo te queda buscar la opción de ordenar los canales y tomarte tu tiempo para asignarles su número.

Y en el resto de televisores...

Para el resto de televisores es muy complicado dar unas instrucciones precisas, ya que te puedes encontrar con muchos tipos de menús y opciones totalmente diferentes. Aun así, vamos a intentar darte unas instrucciones genéricas que puedan servirte con todos ellos.

En la mayoría de ocasiones, lo primero es encender la televisión y entrar a la TDT en el caso de que esté en un dispositivo separado.

Ahora, pulsa en la tecla de Menú del mando a distancia, o la que haya para entrar en la configuración.

Aparecerán muchas opciones en tu tele. Entre ellas, tienes que buscar alguna que sea Configuración o Instalación*.

Dentro, tendrás que buscar la opción llamada Búsqueda de canales, Configuración de canales, Sintonización, Emisión o algo que haga referencia a tus canales.

Tendrás que buscar alguna opción de Sintonización o Búsqueda.

Por lo general, en la mayoría de teles podrás elegir entre búsquedas automáticas o manuales. Lo recomendable para facilitarlo todo es usar las búsquedas automáticas*.

Ahora, sólo espera a que la tele o el receptor vaya encontrando todos los canales.

Ya sólo te queda buscar la opción de ordenar los canales y tomarte tu tiempo para asignarles su número.

