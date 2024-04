En qué fijarte en la nómina: tres datos que debes mirar para saber si tu empresa te paga lo que te corresponde

Vamos a decirte tres datos en los que debes fijarte en tu nómina para asegurarte de que la empresa no haya cometido errores contigo. La nómina es ese documento en el que nuestra empresa especifica los pagos y lo que nos ha pagado, y puede haber términos y conceptos difíciles de entender para una persona normal.

Por eso, si no sabes ni por dónde coger tu nómina para empezar a revisarla, nosotros vamos a darte tres datos clave en los que fijarte. Esto no quiere decir que no pueda haber errores en los demás, simplemente estos son tres de los aspectos básicos más importantes.

Tres cosas en las que fijarte en tu nómina

Estos son los tres datos en los que más importante es fijarte en tu nómina. Son datos que, si hay errores en ellos, es posible que no sean fallos sino intentos de pagarte menos de lo que corresponde. Y si son errores, es importante informar de ellos cuanto antes.

La fecha de antigüedad : Según pasa el tiempo, esta fecha se va haciendo más importante para pagarte más por antigüedad. Por eso, debes fijarte en que la fecha refleje realmente el momento en el que entraste en la empresa, y que no la hayan cambiado o se hayan equivocado en ella.

: Según pasa el tiempo, esta fecha se va haciendo más importante para pagarte más por antigüedad. Por eso, debes fijarte en que la fecha refleje realmente el momento en el que entraste en la empresa, y que no la hayan cambiado o se hayan equivocado en ella. Categoría profesional : Esta categoría debe coincidir con las funciones que realizas en tu empresa. Sí a ti te pone una categoría inferior pero luego realizas tareas más importante, la empresa te estará pagando menos de lo que te debería pagar por las funciones que realizas.

: Esta categoría debe coincidir con las funciones que realizas en tu empresa. Sí a ti te pone una categoría inferior pero luego realizas tareas más importante, la empresa te estará pagando menos de lo que te debería pagar por las funciones que realizas. Salario bruto y neto: Estos son dos conceptos que muchos confundimos. El salario bruto es lo que te corresponde en tu tabla salarial, pero luego se le hacen descuentos de cara a cotizaciones de Seguridad social e IRPF. El resultado es el salario líquido o neto, que es lo que finalmente te ingresan en tu cuenta bancaria. El salario bruto es antes de que la empresa descuente los impuestos, y el neto es el que te llevas. Cuidado con esto al acordar sueldos.

Imagen de portada | pxhere.com

En Xataka Basics | Consentimiento previo de llamadas: qué es y cómo evitar darle a una empresa permiso para hacerte llamadas de spam