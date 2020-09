Qué es eMule, cómo funciona, cómo empezar a utilizarlo

Aprovechando que acaba de ser publicada una nueva versión creada por la comunidad tras 10 años de sequía, vamos a explicarte qué es y cómo funciona eMule, uno de los viejos rockeros del mundo de las descargas P2P. Se trata de una aplicación que puede haber perdido popularidad, pero que desde 2002 no ha dejado de utilizarse.

Vamos a empezar explicándote qué es eMule, porque aunque quienes ya somos algo mayores y los más aficionados a las descargas P2P lo pueden saber de sobra, puede que haya otros usuarios que empiecen a escuchar ahora sobre este programa. También te diremos cómo funciona y cómo empezar a utilizarlo. En esta última parte, utilizaremos la beta de la nueva versión que acaba de ser lanzada.

Qué es eMule

El programa eMule, llamado también simplemente como "la mula", es una aplicación de intercambio en redes P2P, que son esas redes descentralizadas en las que los archivos no se alojan en ningún servidor central del que todos lo descargan, sino que son los propios usuarios los responsables de servir estos archivos. Es una aplicación de software libre, por lo que es gratis y cualquiera puede mirar su código fuente para ver que no hay trampas ni hace más de lo que promete.

Este programa utiliza la red eD2K (eDonkey Network o eDonkey2000), una de las grandes alternativas "de toda la vida" al protocolo BitTorrent, y también usa la red Kad. Podríamos decir que eMule es posiblemente la aplicación que inició la fiebre por las descargas P2P hace ya muchos años, y aunque su popularidad ha ido creciendo y decreciendo por el paso del tiempo, siempre ha estado ahí.

El protocolo eDonkey 2000 tenía un cliente oficial y original llamado eDonkey2000. Pero a principios 2002, el desarrollador Hendrik Breitkreuz decidió que no estaba satisfecho con el funcionamiento de este programa, y decidió crear una alternativa. El nombre eDonkey venía a significar algo como burro electrónico, por lo que Breitkreuz decidió que su alternativa fuera una mula electrónica, en un guiño al protocolo que iba a seguir utilizando.

La primera versión de eMule estuvo disponible en agosto de 2002, y según fue recibiendo nuevas versiones fue superando en funciones al cliente original, y su popularidad también se disparó y lo superó. Tanto fue así que eMule no sólo era un imprescindible en el mundo del P2P en aquella épica, sino que al tener el código libre, se fueron creando otros programas derivados para llevarlo a otros sistemas operativos.

Con el paso del tiempo, primero llegaron las descargas directas para dejar al P2P un poco de lado, y cuando estas fueron combatidas con fuerza, el P2P volvió pero con los clientes BitTorrent a la cabeza. Sin embargo, seguía habiendo usuarios muy fieles a eMule, y en este 2020 tras 10 años de silencio fue anunciada una nueva versión para ponerlo al día.

Esta nueva versión no corre a cargo de los creadores originales, sino que es un fork, un grupo de usuarios han cogido el código de eMule y han decidido tomar las riendas del proyecto creando una nueva versión a partir de la anterior. Posiblemente nunca haya una nueva versión de mano de los creadores, por lo que esto es la mejor alternativa para tenerlo actualizado.

Además de eMule, en su época de máximo esplendor también hubieron otras varias alternativas además del Torrent, como las redes de Ares o de Kazaa, pero aunque fueron también muy populares, ninguna igualaba a la mula.

Cómo funciona eMule

El funcionamiento de la red eD2K no es exactamente igual que el protocolo BitTorrent. Para utilizarlo, vas a necesitar un cliente para la red de eDonkey, y con el cliente tú te vas a conectar a uno de los muchos servidores que existen. Estos servidores son los que te dan acceso a la red completa aunque no se comuniquen entre ellos.

La conexión entre el cliente y el servidor de eMule se realiza por TCP, y cuando accedes a él obtendrás la información sobre los archivos que busques y los demás clientes que los tienen en sus ordenadores. Entonces, cuando pides la descarga de un archivo, se utilizan conexiones TCP a otros clientes para descargarlo, y si otro cliente pide un archivo que tienes pues te conectarás a él y se lo irás enviando.

Uno de los elementos con los que eMule empezó a diferenciarse claramente de eDonkey fue la posibilidad de conectarse también a las redes Kad o Kademlia, otra red totalmente descentralizada con la que también te conectas directamente a otros usuarios en busca de los archivos. Por lo tanto, más flexibilidad y posibilidades para las descargas.

Además, eMule también incluye una serie de elementos que ayudan a mejorar la experiencia general, como incorporar un buscador de archivos, un chat para hablar con otras personas del servidor, la posibilidad de añadir nuevos servidores manualmente, o la de dejar comentarios en las descargas.

Cómo configurar eMule

Para empezar a utilizar eMule, el primer paso es descargártelo. Vas a tener dos alternativas para bajarlo. La primera, es ir a la página oficial de descargas para bajarte la última versión creada por los desarrolladores originales hace 10 años. Pero son bastante antiguas, y quizá no funcionen del todo bien.

La segunda alternativa es ir al foro donde un grupo de usuarios desarrolladores ha creado la nueva versión mejorada, que todavía está en fase beta. Este es el enlace para entrar. Y sólo tienes que elegir entre sus versiones de 32 o 64 bits dependiendo del procesador de tu ordenador. En este caso, recuerda que de momento es una versión beta que puede tener todavía algunos fallos.

En el caso de la beta del nuevo eMule, vas a descargar un archivo ZIP que debes descomprimir, y que tendrá el emule.exe sin necesidad de instalación. Cuando ejecutes este archivo, el cortafuegos de Windows bloqueará por defecto la conexión de la aplicación. En la ventana donde te lo dice, debes pulsar en el botón de Permitir acceso para que Windows permita que la aplicación pueda conectarse a las redes.

La versión oficial de eMule vendrá ya con varios servidores configurados, aunque la beta de eMule 0.60A no los trae. Si quieres añadir nuevos servidores, tienes que hacerlo desde una URL donde pone update servers.me from URL, o añadiendo su IP y puerto automáticamente desde arriba. Tal y como uno de nuestros xatakeros dijo en los comentarios de la noticia del nuevo lanzamiento, puedes probar con la URL http://sites.google.com/site/ircemulespanish/descargas-2/server.met.

Una vez has añadido servidores en el caso de que no los tuvieras, es importante que entres en las opciones de eMule, y en la sección Server actives la opción Auto-update server list at startup. Haciendo esto, cuando te conectes algún servidor se te dará la lista actualizada de todos los que están en funcionamiento.

Con los servidores ya configurados, conectarte es tan fácil como hacer doble click en el servidor que quieras utilizar, o pulsar en él para seleccionarlo y darle al botón de conectar. Cuando el botón del rayo pase de llamarse Connect a llamarse Disconnect, será porque ya te has conectado al servidor. Ya estás en la red de eMule.

Una vez estás conectado, en la barra superior pulsa en el botón Search para ir a la sección de búsquedas. Allí, tendrás una barra en la que escribir el término que quieras buscar y pulsar enter para realizar la búsqueda. Abajo te aparecerán los resultados, y con cada búsqueda se abrirá una pestaña diferente.

En los resultados de búsqueda, haz doble click sobre el archivo que quieras y se empezará a descargar. Luego, pulsa en el botón de Transfers para ir a la sección de descargas, donde verás el progreso de cada una. Se te dirá el número de fuentes o clientes a los que te has conectado, la velocidad de descarga, y verás una barra de progreso que debe llegar al final.